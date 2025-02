Ana Maria picada por escorpião: o que fazer e cuidados em caso de acidente

Ana Maria Braga, 75, foi levada ao hospital na noite do último sábado após ser picada por um escorpião em sua fazenda no interior de São Paulo.

A apresentadora pisou no animal peçonhento e, apesar do susto, já teve alta. Uma ferroada de escorpião pode ser fatal, sobretudo em idosos e crianças.

Além da reação inflamatória local que causa fortes dores, a peçonha do animal pode desencadear reação inflamatória sistêmica, que tem como resultado edema pulmonar, alterações no coração e consequente dificuldade para respirar.

O que fazer após picada

Buscar ajuda médica. Limpar a picada com água e sabão pode ajudar, mas o mais importante é buscar ajuda em uma unidade de saúde imediatamente.

Identificar escorpião. Se possível, levar o animal ou uma foto para que a espécie possa ser identificada e a equipe de atendimento possa avaliar a gravidade do acidente.

Uso de corticoide. A importância de agir imediatamente é para que o paciente não atinja o que os cientistas chamam de "ponto de não retorno" —quando os efeitos dos mediadores já estão tão críticos que já não há mais como promover melhora.

Reação neuroimune. Uma picada de escorpião pode levar a uma reação neuroimune sistêmica com produção de mediadores inflamatórios que levam à liberação de neurotransmissores. O corticoide pode bloquear o processo que gera um neurotransmissor chamado acetilcolina e inibir os danos pulmonar e cardíaco.

Soro também pode ser importante. A administração quase imediata de corticoide não anula a necessidade do uso do soro, que é importante para inibir outros possíveis efeitos das toxinas da peçonha que também podem gerar dano ao indivíduo, como o tecidual.

Nem todo caso de picada exige aplicação de soro. Apenas um profissional de saúde pode avaliar o melhor tratamento. A maioria dos casos (87%) é leve e não necessita de aplicação. O antiveneno é indicado somente em casos moderados ou graves e pode ser encontrado apenas em hospitais de referência do SUS.

Como se prevenir?

Use telas nos ralos. Na cidade, para evitar a entrada dos escorpiões nas casas e apartamentos, a recomendação é de usar telas em ralos de chão, pias e tanques, além de vedar as frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas. Outra medida é afastar as camas e berços das paredes, e ainda vistoriar as roupas e calçados antes de usá-los.

Nada de entulhos. Clima úmido e quente é ideal para o surgimento de escorpiões, que se abrigam em esgotos e entulhos e se alimentam de baratas. Áreas com acúmulo de lixo podem atrai-los. Nas áreas externas, as principais dicas são manter jardins e quintais livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico. Também é importante manter todo o lixo da residência em sacos plásticos bem fechados para evitar baratas, que servem de alimento e, portanto, atraem os escorpiões.

Com informações de matéria publicada em 26/10/2022