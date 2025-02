Com maioria na Alesp, Tarcísio diz que 'conta com colaboração para avançar'

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reafirmou sua parceria com os deputados estaduais em mensagem enviada nesta segunda-feira (3) à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), na abertura dos trabalhos do Legislativo, Casa onde tem maioria. O texto foi lido por Arthur Lima, secretário da Casa Civil.

O que aconteceu

"Em 2024, realizamos o maior número de leilões dos últimos 25 anos", dizia a mensagem. Representantes do Governo do Estado estiveram na B3 em, pelo menos, nove ocasiões diferentes nos últimos anos para privatizar empresas como a Sabesp e rodovias como a Rota Sorocabana e a Nova Raposo.

"A modernização administrativa reduziu gastos", segundo o governo. Texto lembrou a reformulação de agências reguladoras e a criação da SP águas, entre outras medidas.

Mudanças na área de segurança também foram citadas em texto de Tarcísio aos deputados. A aprovação da nova lei orgânica da Polícia Penal e o reajuste para agentes foram alguns dos tópicos mencionados — assim como quedas nos números de homicídios dolosos, roubos e roubos a veículos no estado.

Mensagem destacou "desafios superados" e "conquistas significativas" ao longo dos dois primeiros anos da gestão. Texto também citou o "esforço conjunto de todos os poderes" e reforçou o compromisso de "diálogo franco e colaborativo com Alesp".

Leitura de mensagem do governador é tradição do início dos trabalhos na Alesp. É de praxe que, todos os anos, o chefe do Executivo informe aos deputados estaduais as prioridades de sua gestão e faça um balanço do que fez até aquele momento.

Conto com a colaboração dessa casa para avançarmos mais ainda na direção certa. Trecho de mensagem do governador Tarcísio de Freitas

Alesp elege novo presidente em 15 de março

Atual ocupante do cargo, André do Prado (PL) deve se manter na cadeira. Com perfil conciliador, ele deve ter o apoio do PT na disputa. Em troca, o partido deve ficar com a 1ª secretaria da Casa, responsável pelas nomeações.

Expectativa é de que Alesp vote novas privatizações e concessões em 2025. Após conseguir ok da Casa para venda da Sabesp em 2023, Tarcísio avalia agora extinguir empresas públicas para reduzir gastos — de acordo com interlocutores do governador.

Votações sobre aumentos salariais colocarão foco na austeridade fiscal sob teste. Deputados não descartam a possibilidade de que a Alesp receba projetos ligados a reajuste salarial para servidores e até para o próprio governador.

Oposição deve concentrar esforços na discussão sobre segurança pública. O líder do PT na Casa, Paulo Fiorilo, afirmou que articula apresentar um requerimento de abertura de CPI para investigar casos de truculência em ações da PM e o envolvimento do PCC com policiais. O aumento de preços nas contas de água também deve ser alvo da bancada.