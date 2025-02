Agência leva turistas a aniversário de ditador norte-coreano: 'Lugar imperdível'

Uma agência de turismo anunciou nesta segunda-feira (3) que está oferecendo viagens a uma cidade fronteiriça da Coreia do Norte para comemorar o aniversário do ex-líder Kim Jong Il, pai do atual líder.

A Koryo Tours disse que a viagem de fevereiro à cidade de Rason, na fronteira com a China, "será a primeira visita à Coreia do Norte desde o fechamento da fronteira em janeiro de 2020".

"Esse passeio o levará a locais imperdíveis em Rason, na Zona Econômica Especial da Coreia do Norte. Além disso, você viajará para a Coreia do Norte para comemorar um dos principais feriados, o aniversário de Kim Jong Il", publicou a agência de viagens com sede em Pequim em seu site.

Várias agências de viagens indicaram em janeiro que o país governado pelos comunistas reabriria Rason, na fronteira com a China, cinco anos depois que Pyongyang fechou suas fronteiras em resposta à covid-19.

Até o momento, não houve nenhum comentário oficial da Coreia do Norte ou da China sobre esse pacote turístico.

Os aniversários da dinastia Kim, no poder, geralmente são comemorados com grandes celebrações públicas.

O aniversário do ex-líder Kim Jong Il, em 16 de fevereiro, é conhecido como Dia da Estrela Brilhante e geralmente inclui desfiles militares como parte de suas comemorações públicas.

Os itinerários turísticos oferecidos também incluem visitas a fábricas, escolas e um banco, onde os visitantes podem abrir uma conta bancária norte-coreana.

Mas a Koryo esclareceu que a turnê ainda não foi confirmada, embora já esteja à venda.