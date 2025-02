Agência chinesa oferece tours para Coreia do Norte - Pacote turístico foi lançado para celebrar o aniversário póstumo de Kim Jong-il, pai do ditador Kim Jong-un. Mas ainda não está claro se o país está aberto a turistas e se as viagens serão possíveis.Um operador de turismo chinês está oferecendo reservas para viagens a uma cidade no nordeste da Coreia do Norte, entre fevereiro e abril. A oferta é feita em celebração do aniversário de Kim Jong-il (1941-2011), pai e precursor do ditador Kim Jong-un. Essa seria a primeira chance que turistas estrangeiros teriam de visitar a Coreia do Norte desde a pandemia de covid-19.

A Koryo Tours, com sede em Pequim, anuncia que os pacotes levarão visitantes a "atrações" em Rason, cidade na fronteira com a China que é parte de uma zona econômica especial.

"E mais: você viajará à Coreia do Norte para celebrar um dos maiores feriados nacionais, o aniversário de Kim Jong-il", consta do texto promocional no site da agência.

O aniversário do ex-ditador da Coreia do Norte é celebrado em 16 de fevereiro. A data é feriado nacional no país, que tem o costume de celebrar os aniversários de membros da dinastia regente Kim com grandes eventos públicos.

Abertura de fronteira não foi confirmada

Embora a agência esteja aceitando reservas para a Coreia do Norte, ela frisa que o tour "ainda não está confirmado", pois está "aguardando informações das autoridades chinesas sobre a abertura do lado chinês da fronteira". O pacote de fevereiro também inclui visitas a fábricas, mercados, a um banco e uma escola.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, outra empresa de viagens chinesa, a Young Pioneer Tours, também anunciou em janeiro que a Coreia do Norte estava se abrindo para turistas em Rason,

Outros tours chineses

A Koryo Tours e outra operadora chinesa de viagens já haviam anunciado em agosto 2024 que contavam com uma abertura da fronteira chinesa para turistas ainda em dezembro daquele ano.

Entretanto, apenas turistas russos puderam viajar à Coreia do Norte desde que o país fechou suas fronteiras no início de 2020 por causa da pandemia. Antes disso, turistas chineses eram a maioria dos que visitavam a Coreia do Norte. Em 2019, estima-se que eles perfaziam de 90% e 95% dos viajantes estrangeiros.

Autor: Kate Hairsine