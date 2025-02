Ações de Hong Kong fecham perto da estabilidade com tarifas e impulso de IA em foco

HONG KONG (Reuters) - O principal índice acionário de Hong Kong fechou próximo da estabilidade na reabertura do mercado após o feriado do Ano Novo Lunar, com o choque pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compensado pelo otimismo em relação às empresas de inteligência artificial e possíveis estímulos.

O índice Hang Seng, em Hong Kong, caiu 0,04%, depois de recuar até 1,7% para uma mínima de uma semana no início da sessão.

Trump impôs à China uma tarifa de 10% no fim de semana, conforme ameaçado no mês passado, e considerou a medida necessária para combater a imigração ilegal e o comércio de drogas. Pequim disse que contestará a medida na Organização Mundial do Comércio (OMC) e tomará outras contramedidas.

"A confiança foi pressionada, mas há um alívio pelo fato de que a incerteza sobre a existência ou não de tarifas foi resolvida", disse Kenny Ng, estrategista de mercado da Everbright Securities International.

"O mercado pode agora mudar seu foco para o estímulo da China e procurar por mais medidas de apoio na reunião legislativa em março", acrescentou.

A recuperação das ações relacionadas à IA, afetadas pelo lançamento de um modelo de IA de baixo custo da DeepSeek, também ajudou a fortalecer o mercado.

A fabricante de chips SMIC subiu 10,3%, seu maior ganho diário desde outubro, enquanto a Alibaba subiu 6,5%, atingindo a máxima de três meses.

O enfraquecimento do crescimento econômico na segunda maior economia do mundo pode pressionar as autoridades a implementar medidas de estímulo mais vigorosas.

A atividade industrial da China cresceu em um ritmo mais lento em janeiro, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,66%, a 38.520 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,04%, a 20.217 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300 não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 2,52%, a 2.453 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 3,53%, a 22.694 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,76%, a 3.826 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,79%, a 8.379 pontos.

(Por Jiaxing Li em Hong Kong, Ankur Banerjee em Cingapura)