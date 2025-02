UE 'lamenta' tarifas dos EUA e diz que responderá 'com firmeza' se forem aplicadas

A União Europeia "lamentou" neste domingo (2) a decisão dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre produtos do Canadá, México e China e disse que responderá "com firmeza" caso as tarifas sejam aplicadas ao bloco.

"A UE está firmemente convencida de que tarifas baixas promovem o crescimento e a estabilidade econômica, mas "responderá com firmeza se tarifas injustas forem aplicadas", alertou a Comissão Europeia.

No sábado, o presidente Donald Trump cumpriu a ameaça de impor tarifas aos três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que juntos representam mais de 40% das importações do país.

Especificamente, ele anunciou tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México e um adicional de 10% àquelas já em vigor sobre produtos chineses.

"As tarifas criam perturbações econômicas desnecessárias e alimentam a inflação. Elas são ruins para todas as partes", disse a Comissão Europeia, julgando que "mercados abertos e respeito às regras do comércio internacional são essenciais para um crescimento econômico forte e sustentável".

Embora Trump tenha falado várias vezes sobre a imposição de tarifas também sobre produtos europeus, o executivo de Bruxelas disse que não há informações sobre isso no momento.

"Nossas relações comerciais e de investimento com os Estados Unidos são as mais importantes do mundo. Os riscos são consideráveis. Nós devemos buscar fortalecer essas relações", acrescentou a Comissão.

