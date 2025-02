Ucrânia diz que pressão dos EUA por trégua e eleições é um "plano fracassado", a menos que consista em algo mais

Por Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - Um assessor do presidente Volodymyr Zelenskiy disse neste domingo que um apelo dos Estados Unidos pela realização de eleições na Ucrânia após um acordo de cessar-fogo com a Rússia parece um "plano fracassado" se for apenas isso, embora sejam necessários mais detalhes.

Keith Kellogg, principal autoridade do presidente Donald Trump para a Ucrânia, disse à Reuters que os EUA querem que a Ucrânia realize eleições, potencialmente até o final do ano, especialmente se Kiev conseguir chegar a um acordo de trégua com a Rússia nos próximos meses.

"Não vimos a entrevista completa do Sr. Kellogg, apenas algumas citações sobre as eleições, por isso é difícil avaliar completamente sua posição", disse Dmytro Lytvyn, assessor de comunicação de Zelenskiy.

"Mas se o plano dele é apenas um cessar-fogo e eleições, é um plano fracassado -- Putin não será intimidado apenas por essas duas coisas", disse ele à Reuters em uma declaração por escrito.

Kiev tem dito repetidamente que não quer um cessar-fogo sem obter garantias de segurança que impeçam Moscou de regenerar suas forças e lançar outra invasão no futuro. Atualmente, as eleições estão proibidas pela lei marcial que a Ucrânia impôs após a invasão russa de 2022.

Lytvyn disse que a Ucrânia prefere o que ele descreveu como uma abordagem mais aprofundada por parte das autoridades dos principais parceiros.

"Mas lembramos que o presidente Trump, em suas reuniões com o presidente Zelenskiy, falou profunda e sabiamente sobre a situação e o que poderia realmente pressionar Putin", disse ele.

A Ucrânia elogiou Trump e sua abordagem de "paz por meio da força" enquanto Kiev tenta obter o apoio necessário para criar as condições para uma paz duradoura e sólida.

Lytvyn disse que é importante avançar rapidamente para "um trabalho real entre as equipes em um plano concreto para acabar com a guerra e garantir uma paz duradoura".

Quase três anos após a invasão em grande escala da Rússia, as tropas de Moscou avançam no leste da Ucrânia, enquanto as forças de Kiev mantêm uma parte de uma região russa ocidental. Os dois lados realizam regularmente ataques de drones de longo alcance muito além das linhas de frente.

(Reportagem de Tom Balmforth)