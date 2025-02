Turistas terão que pagar ingresso extra para ver a Mona Lisa no Museu do Louvre em Paris

A presidente do Museu do Louvre, Laurence des Cars, anunciou neste domingo (2), em entrevista à rádio France Inter, a proposta de criar um ingresso específico para visitar a Mona Lisa. Os visitantes precisarão adquiri-lo além do bilhete tradicional de entrada para acessar a famosa obra de Leonardo da Vinci.

A presidente do Museu do Louvre, Laurence des Cars, anunciou neste domingo (2), em entrevista à rádio France Inter, a proposta de criar um ingresso específico para visitar a Mona Lisa. Os visitantes precisarão adquiri-lo além do bilhete tradicional de entrada para acessar a famosa obra de Leonardo da Vinci.

"A ideia é ter um ingresso do Louvre que dê acesso às coleções permanentes e exposições. E, se você quiser ver a Mona Lisa, será necessário esse ingresso mais o acesso específico à obra", explicou Des Cars.

A proposta surge após um alerta da presidente do museu à ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, sobre a necessidade de reformas na instituição. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou, no final de janeiro, um plano de renovação do Louvre, com previsão de conclusão em 2031. O projeto inclui um novo espaço e uma entrada independente para a Mona Lisa.

"O quadro será acessível de forma autônoma em relação ao restante do museu e, por isso, terá um ingresso próprio", declarou Macron.

Laurence des Cars detalhou que a obra será instalada "provavelmente sob o pátio da Cour Carrée", em um espaço exclusivo que permitirá aos visitantes contemplarem o quadro com mais tranquilidade. "Nosso objetivo é reconhecer o status excepcional da Mona Lisa", destacou Des Cars, chamando a obra de "uma bênção para o Louvre".

Críticas à "mercantilização" da arte

O anúncio gerou críticas sobre a possível "mercantilização" da obra de Leonardo da Vinci, considerada um dos maiores ícones da arte mundial. Para alguns críticos, a medida transforma a Mona Lisa em um produto separado do restante do acervo do Louvre, o que poderia reduzir sua dimensão artística em favor de uma lógica puramente comercial.

"O Louvre corre o risco de transformar a Mona Lisa em uma atração turística paga à parte, desassociada do contexto artístico e histórico que a cerca", comentou um historiador da arte em entrevista à mídia local.

Laurence des Cars, presidente do Louvre, defendeu a proposta, afirmando que o objetivo é proporcionar uma experiência de visita mais serena e confortável, com a promessa de reduzir as multidões, melhorar a circulação no museu e "permitir que o público a aprecie de forma mais tranquila, sem a pressão das aglomerações".

Enquanto o debate continua, resta saber se a nova configuração conseguirá equilibrar o prestígio cultural da obra com as demandas do turismo de massa que o Louvre, o maior e o mais visitado museu do mundo, enfrenta diariamente.

(Com AFP)