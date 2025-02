Trump diz que conversas sobre Oriente Médio com Israel e outros países estão 'avançando'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (2) que as conversas com Israel e outros países sobre o Oriente Médio estavam "avançando", antes das discussões em Washington sobre a próxima fase do cessar-fogo em Gaza.

"As discussões sobre o Oriente Médio com Israel e vários outros países estão avançando. Bibi (Benjamin) Netanyahu vem na terça-feira, e acho que temos algumas reuniões muito importantes agendadas", disse Trump a repórteres, referindo-se ao primeiro-ministro israelense.

