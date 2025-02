O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (2) que terá conversas com os líderes do Canadá e do México "amanhã de manhã", após aprovar tarifas alfandegárias punitivas de 25% para ambos os países.

Trump também disse a repórteres que implementará tarifas sobre produtos da União Europeia "muito em breve."

