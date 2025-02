"Temos uma safra boa e tenho certeza de que ainda teremos conquistas na Copa Davis", diz técnico brasileiro após derrota para a França

O último tenista brasileiro a entrar em quadra neste domingo (2) pelas classificatórias da Copa Davis 2025 foi o paulista Matheus Pucinelli, quando o Brasil já havia perdido as três partidas anteriores e não tinha mais chance de classificação no torneio por países do tênis mundial. Em dois dias competição em Orléans, sudoeste de Paris, o time brasileiro teve 4 derrotas para a França, que avança para a próxima fase da competição. Apesar da desclassificação, o técnico brasileiro, Jaime Oncins, avaliou a equipe com otimismo.

Maria Paula Carvalho, enviada especial da RFI a Orléans

Número 300º do ranking mundial, Pucinelli enfrentou o top 20 do mundo, Arthur Fils, que venceu a quarta e última partida deste duelo entre países por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.

No sábado, Fils já havia vencido o paranaense Thiago Seyboth Wild, também por 2 a 0.

Nem o jogador prodígio do Brasil, João Fonseca, conseguiu vencer nesta fase classificatória da Copa Davis na França. O carioca foi superado pelo número 15 do mundo, Ugo Humbert, numa partida muito disputada e que terminou com placar de 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Na terceira partida do confronto, esta tarde, os donos da casa superaram de virada a dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. A França avança na competição, ao vencer 3 jogos em Orléans.

Orgulho do Brasil

Ao final do duelo, em coletiva de imprensa, o técnico Jaime Oncins elogiou os atletas brasileiros e disse estar confiante no futuro do grupo.

"Claro que viemos aqui para ganhar, mas sabíamos do grau de dificuldade que iríamos enfrentar contra um dos melhores times da Copa Davis, no piso que eles escolheram", observou Oncins. "Eles jogaram melhor do que a gente, mas eu tenho muito orgulho da equipe do Brasil, pois todo mundo se entregou", completou.

"Ainda é muito cedo para pensar sobre o futuro na Copa Davis, temos que esperar os novos sorteios, mas eu só espero poder jogar em casa na próxima vez", disse. "Enquanto isso, todos os jogadores seguem a sua vida nos circuitos internacionais", acrescentou.

Jaime Oncins falou sobre o grupo de tenistas brasileiros. "É uma mescla muito boa de jogadores experientes com a juventude do João e do Thiago. Esse ano, a gente tem uma equipe bem forte, mas acredito que no ano que vem, estará mais forte ainda, quando os jogadores mais jovens vão ganhar experiência", afirma. "Eu vejo com otimismo, a gente está com uma safra boa e tenho certeza que ainda teremos muitas conquistas em uma Copa Davis", concluiu.