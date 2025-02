Scholz, da Alemanha, sobre tarifas: é importante não dividir o mundo

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse neste domingo que é importante não dividir o mundo com novas barreiras comerciais, já que todos se beneficiam da globalização, declaração que ocorre um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar a imposição de tarifas sobre o México, o Canadá e a China.

Trump já havia anteriormente ameaçado a União Europeia (UE) com tarifas, mas até agora não as implementou. Questionado sobre uma possível retaliação por parte da UE, Scholz disse que o bloco tem "espaço para ação" como uma grande potência econômica.

"Tentaremos continuar as relações econômicas com a perspectiva de cooperação e colaboração", disse o chanceler social-democrata após uma reunião com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer em Chequers, casa de campo dos primeiros-ministros a noroeste de Londres.

Friedrich Merz, o líder da oposição e favorito para se tornar o próximo chanceler, expressou anteriormente sua preocupação com as tarifas. "As tarifas nunca foram uma boa ideia para resolver conflitos de política comercial", disse, em sua convenção do partido conservador CDU, antes das eleições de 23 de fevereiro.

Merz disse que o custo das tarifas acabará sobrecarregando os consumidores americanos e, portanto, provocará resistência no país, acrescentando que a União Europeia (UE) deve agora entrar unida nas negociações com os EUA.

A economia é uma das principais preocupações dos eleitores alemães, de acordo com as pesquisas, à medida em que a nação voltada para a exportação, conhecida por seu setor automotivo, tem lutado contra a estagnação do crescimento econômico por dois anos consecutivos.

(Reportagem de Andrey Sychev)