São Paulo registra 18ª morte por causa das chuvas

O estado de São Paulo registrou na noite deste sábado (1º) a 18ª morte em consequência das chuvas desde o início do verão. De acordo com a Defesa Civil, um idoso morreu após ficar preso dentro de um veículo em um alagamento ocorrido na Rua Prece, na Vila Prudente, na zona leste da capital. O homem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Além da capital, vários municípios paulistas foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram a região neste fim de semana. Segundo a Defesa Civil, com o alto volume de chuva registrado durante a noite, alertas severos foram enviados para os aparelhos celulares dos moradores das cidades de Santos e Guarujá.

As cidades litorâneas de São Paulo são maioria entre as que mais receberam chuvas no estado entre as 18h25 de sábado e as 6h25 de hoje: Itanhaém (115 milímetros); Porto Feliz (72mm); Ribeirão Pires (71mm); São Paulo (71mm); Rio Grande Da Serra (59mm); Praia Grande (55mm); Santos (55mm); São Vicente (52mm); Santo André (51mm) e Guarujá (44mm).

Ontem, os municípios mais afetados foram os da Grande São Paulo, principalmente Cajamar, onde cerca de 100 residências foram atingidas pela inundação. Na manhã deste domingo, de acordo com a Defesa Civil, as águas já estavam baixando, e as famílias voltavam para casa a fim de iniciar o processo de limpeza.

Em Franco da Rocha, cerca de 2 mil pessoas foram afetadas pela chuva de ontem. Segundo a prefeitura, equipes estão atuando em vistorias e apoio aos moradores. De acordo com a Defesa Civil, em Caieiras, havia apenas um ponto de alagamento ativo, e a situação estava controlada.

Em Guarulhos, a Defesa Civil Municipal informou que a maior parte dos alagamentos já baixou. Os pontos com água ainda são os bairros Jardim Anny e Jardim Jacy.

A previsão do tempo no estado indica que, entre a tarde e a noite deste domingo, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul impulsionará novamente o aumento das áreas de instabilidade, espalhando chuva por todas as áreas. Segundo a meteorologia, o risco de chuva forte e volumosa é maior na faixa leste paulista e nas regiões de Campinas e Sorocaba.