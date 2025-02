Rubio chega ao Panamá para falar sobre canal e imigração em início de tour pela América Latina

Por Simon Lewis

CIDADE DO PANAMÁ (Reuters) - O principal diplomata do governo Trump, Marco Rubio, iniciou sua primeira visita ao exterior ao chegar ao Panamá neste domingo, onde se reunirá com o presidente panamenho, José Raul Mulino, para discutir as preocupações dos EUA sobre as empresas chinesas que podem afetar o acesso dos EUA ao transporte marítimo pelo Canal do Panamá e questões de migração na região.

Rubio visita a América Central e o Caribe em sua primeira incursão como secretário de Estado, enquanto busca reorientar a diplomacia norte-americana no Ocidente, em parte para recrutar ajuda para conter a migração em direção à fronteira sul.

A viagem também reflete o desejo de combater a crescente influência diplomática da China na América Latina. Ao tomar posse no mês passado, o presidente Donald Trump ameaçou assumir o controle do Canal do Panamá, construído pelos EUA no início do século 20 e entregue ao Panamá após um tratado de 1977, alegando que o canal vem sendo operado pela China. Os comentários provocaram reação pública negativa e o Panamá repreendeu veementemente as ameaças de Trump.

A China diz que não tem nenhum papel na operação do canal e que respeita a soberania e a independência do Panamá sobre a hidrovia.

A passagem é operada pela Autoridade do Canal do Panamá, uma agência autônoma supervisionada pelo governo panamenho.

Rubio, um antigo defensor da China durante sua carreira no Senado, disse na semana passada que a China poderia usar os portos para fechar o canal, uma rota vital para a navegação dos EUA, no caso de um conflito entre Pequim e Washington.

Rubio foi recebido na residência de Mulino pelo ministro das Relações Exteriores do Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, antes de sua aguardada reunião com o presidente.

Mulino disse que a propriedade do canal não está em pauta nas conversas com Rubio.

Rubio também planeja discutir o tema imigração no Panamá, que coopera com os EUA na prevenção da imigração através do estreito de Darien, rota através da acidentada fronteira sul entre Panamá e Colômbia usada por traficantes de pessoas e de drogas.

Rubio ordenou que o Departamento de Estado coloque as questões de imigração no centro de sua diplomacia com os países da região. Autoridades dizem que Rubio usará a viagem para facilitar a aceitação dos voos de deportação dos EUA para a região.

(Reportagem de Simon Lewis)