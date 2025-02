Limpa vidro, janela e box: rodo 2 em 1 está por R$ 22, mas vale a pena?

De um lado, uma esponja que remove a sujeira. Do outro, um rodo para retirar o excesso de espuma e água. Esse limpador 2 em 1, da marca Cozy, promete facilitar a limpeza de vidros, boxes e janelas.

O Guia de Compras UOL encontrou o produto com até 71% de desconto, custando a partir de R$ 25,99. Quer saber se vale a pena levar para casa? Confira as principais características do produto e o que diz quem já usou.

@uol A limpeza de vidros e janelas vai ficar bem mais fácil com esse rodo 2 em 1, é espuma para esfregar e rodo para finalizar. Conta com uma rotação de 360º e ajuda a alcançar lugares altos e cantos difíceis. Curtiu? Link na bio @Guia de Compras UOL #guiadecomprasuol #tiktokmefezcomprar #dicas_utilidades #rodo ♬ som original - uol

O que o fabricante diz sobre o produto?

Prático de usar e leve (pesa 200 g)

Ponteira ajustável com ângulo de até 180º e rotação de 360º

Cabo expansível de 40 a 80 cm

Rodo com 19 cm de comprimento

O fabricante recomenda usar um pano seco para finalizar a limpeza após o uso do produto

O que diz quem comprou esse rodo "mágico"?

Esse rodo tem nota média de 4 na Amazon e 4,6 na Shopee —do total de cinco estrelas. Confira algumas avaliações de compradores.

O rodo veio certinho e chegou rápido. Ele é prático e cumpre o que promete. Uso para limpar o box e vai girando conforme passa. Eu gostei. Entrega rápida. Recomendo. Bruna Lopes

Chegou em perfeito estado e me atende muito. O rodo é de plástico e metal. Tem regulador de posição e de comprimento. Podem comprar sem medo. Daniela Nascimento

Muito bom e útil. Fácil de montar e usar. O box do banheiro fica limpo sem precisar de tantas lavagens ou produtos. Ana Maria Figueiredo de Lima

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, citam que o produto tem um tamanho menor do que o esperado. Também há reclamações sobre problemas de ajuste no cabo retrátil.

Achei que fosse maior, tanto o cabo quanto o rodinho. A esponja não é macia e parece um paninho. Não sei se vai durar muito tempo. A entrega demorou um pouco. Vanessa Mattos

Não achei muito prático para limpar janela de apartamento. Mesmo com cabo retrátil, o regulador principal do rodinho trava para ajustar o posicionamento. Janaína

Eu queria um limpador de vidro como aqueles de posto de gasolina, mas desse não gostei nem um pouco, pois a parte de esfregar é pequena e a parte com o minirrodo acoplado atrapalha na hora da limpeza. Diego Rodrigues

