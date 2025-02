Putin diz que é vergonhoso ignorar papel soviético na libertação dos campos de extermínio nazistas

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse que ignorar o papel da União Soviética na libertação dos campos de extermínio da Alemanha nazista, como Auschwitz, e não convidar os familiares sobreviventes das tropas soviéticas para os aniversários de libertação foi um ato vergonhoso.

Uma comemoração para marcar os 80 anos da libertação do campo de Auschwitz na Polônia pelas tropas soviéticas contou com a presença do chanceler alemão Olaf Scholz, do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, do rei Charles do Reino Unido, do presidente francês Emmanuel Macron, do presidente polonês Andrzej Duda e de muitos outros líderes.

A Rússia, sucessora da União Soviética, não foi convidada devido à guerra na Ucrânia.

"Isso é uma coisa estranha e vergonhosa de se fazer", disse Putin à televisão estatal russa em uma entrevista divulgada neste domingo.

"Você pode tratar o chefe do Estado russo, eu, da maneira que quiser -- ninguém está pedindo nenhum convite. Mas se tivessem pensado nisso, poderiam ter sido muito mais sutis."

Putin disse que, se os soldados soviéticos que participaram da libertação dos campos não puderam ser convidados devido à saúde ou à idade, pelo menos suas famílias poderiam ter sido chamadas para os eventos que marcaram o aniversário da libertação.

Quando as forças soviéticas repeliram as tropas nazistas na Europa em 1944 e 1945, elas libertaram vários campos de extermínio, incluindo Majdanek, Auschwitz, Stutthof, Sachsenhausen e Ravensbrück. As tropas dos EUA libertaram Buchenwald e outros campos, enquanto as tropas britânicas libertaram Bergen-Belsen e outros campos.

Mais de 1,1 milhão de pessoas, em sua maioria judeus, morreram em Auschwitz em câmaras de gás ou de fome, frio e doenças. Poloneses, ciganos e sinti e prisioneiros de guerra soviéticos também foram mortos lá, de acordo com o museu de Auschwitz.

No total, entre 1941 e 1945, a Alemanha nazista e seus colaboradores assassinaram sistematicamente seis milhões de judeus em toda a Europa ocupada pelos alemães. O segundo maior grupo de vítimas da política racial nazista, depois dos judeus, foram os prisioneiros de guerra soviéticos, segundo o Museu Memorial do Holocausto dos EUA.

Outros grandes grupos mortos incluíam cidadãos soviéticos, poloneses, ciganos, minorias sexuais, pessoas com deficiência e outros que ofendiam as ideias nazistas de superioridade racial.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) ordenou um mandado de prisão para Putin por crimes de guerra na Ucrânia. A Rússia nega as acusações que, segundo Moscou, foram inventadas para difamar sua imagem.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)