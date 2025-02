Presidente interino sírio chega à Arábia Saudita em primeira visita ao exterior

O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, chegou neste domingo (2) à Arábia Saudita, em sua primeira visita ao exterior desde que derrubou, em dezembro, o regime de Bashar al-Assad como líder de uma coalizão de grupos armados.

Acompanhado por seu ministro das Relações Exteriores, Asaad al Shaibani, o presidente foi recebido por autoridades sauditas no aeroporto.

A imprensa informou que Al Sharaa se reunirá com o príncipe herdeiro e governante de fato do país rico em petróleo, Mohamed bin Salman, mas não revelou a data.

Al Sharaa foi nomeado na quarta-feira passada como presidente interino da Síria, em uma reunião a portas fechadas do "comando geral de operações militares", sua coalizão de grupos armados islamistas que derrubou Assad em 8 de dezembro.

As novas autoridades sírias esperam contar com os recursos dos países do Golfo para financiar a reconstrução do país, sufocado pelas sanções internacionais adotadas contra o governo anterior e por quase 14 anos de guerra civil, que deixou meio milhão de mortos e milhões de deslocados.

kam-tgg/avl/pc/fp

© Agence France-Presse