Presidente do México diz que espera resposta de Trump a proposta de diálogo sobre tarifas

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse neste domingo (2) que espera a resposta do seu homólogo americano, Donald Trump, à proposta de estabelecer uma mesa de trabalho sobre migração e narcotráfico, questões que ele citou para impor tarifas ao México.

"Proponho que aguardemos a resposta do presidente Trump a esta proposta [...]. Amanhã, estarei informando as primeiras medidas do que chamamos de 'plano B'" diante desses impostos, disse a governante em um vídeo na rede social X, referindo-se a possíveis represálias comerciais.

