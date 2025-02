Prefeito de BH ficará afastado mais 15 dias para tratamento, diz boletim

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) teve o atestado médico prorrogado por mais 15 dias, segundo o hospital Mater Dei de Saúde. A informação foi divulgada neste domingo (2) pela equipe médica do político.

O que aconteceu

Boletim médico divulgado pelo hospital diz que o prefeito não apresentou intercorrências, mas precisa seguir afastado. "Atesto para fins de licença médica que o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, de 77 anos, portador de linfoma de Hodgkin de grandes células necessita de prorrogação por mais 15 dias do afastamento das atividades laborais", diz Enaldo Melo de Lima, médico que assina o documento.

Médico detalhou condições de saúde do prefeito. "O paciente está em tratamento de reabilitação motora, neurológica e fisioterápica com necessidade de permanência hospitalar para seguir esse programa de tratamento", disse Lima.

Boletim afirma que Fuad tem ficado longos períodos sem oxigênio suplementar. "Não apresentou nenhuma intercorrência clínica nas últimas 24 horas e está com melhora neurológica gradativa incluindo a força muscular", diz o informe. "Segue em reabilitação fisioterápica motora e respiratória. Hoje foi prorrogado o atestado médico por mais 15 dias."

Alta médica da UTI

Após 26 dias, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu alta da UTI nesta quarta-feira (29). Ele está internado no hospital Mater Dei e as informações foram divulgadas no boletim médico.

Fuad seguirá em tratamento no hospital, segundo os médicos. O prefeito foi internado no último dia 3 com insuficiência respiratória aguda — essa é a quarta internação dele desde o fim das eleições.

Durante o período na UTI, o prefeito mineiro foi submetido a uma traqueostomia. O procedimento cirúrgico ocorreu após ele ser intubado pela segunda vez em menos de uma semana.

Diferentemente das outras vezes, Fuad pediu licença do cargo nesta internação. No sábado (4), ele solicitou 15 dias de afastamento e, no último dia 17, o prefeito prorrogou por mais duas semanas a licença. O vice-prefeito Álvaro Damião (União) assumiu a prefeitura interinamente.

Fuad descobriu em julho um pequeno linfoma não Hodgkin, câncer que tem origem nas células do sistema linfático. Ele fez campanha à reeleição enquanto tratava a doença. Em outubro, anunciou ter concluído o tratamento e finalizado as sessões de quimioterapia.

Internações

Prefeito havia deixado hospital em 23 de dezembro. Fuad foi internado após um quadro de diarreia e sangramento intestinal em 19 de dezembro. Segundo boletim médico da época, os exames apontaram sangramento intestinal secundário decorrente do uso de anticoagulante oral, usado no tratamento.

Em 10 de dezembro, ele já tinha sido internado com pneumonia e sinusite. O prefeito ficou cinco dias no hospital. Antes disso, havia ficado internado também por cinco dias para tratar dores nas pernas.

Remissão completa do câncer foi confirmada em exames durante internações. Em outubro, o prefeito anunciou, durante sabatina do UOL com a Folha de S.Paulo, que havia concluído o tratamento e finalizado as sessões de quimioterapia. Com as novas internações, os médicos decidiram refazer os exames para verificar a situação.

Linfoma de Hodgkin

O linfoma de Hodgkin é um câncer raro que atinge o sistema linfático, uma das partes do sistema imunológico, de defesa do organismo. Conhecida pelo nome do médico que o identificou em 1832, Thomas Hodgkin, a doença pode ser altamente nociva quando não é descoberta em estágio inicial.

O problema acomete os linfócitos, células do sistema linfático encontradas geralmente nos linfonodos (pequenos órgãos).

Em pacientes com linfoma, as células se tornam malignas e crescem desenfreadamente. Depois, elas começam a produzir, nos linfonodos, cópias idênticas, disseminando-se e atingindo tecidos adjacentes. Se não tratadas, também podem atingir outras partes do corpo —geralmente, a mais prejudicada é o tórax.