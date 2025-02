Conheça 10 destinos na Bahia e em Pernambuco para curtir praias do Nordeste

O litoral nordestino é um dos destinos preferidos para se passar as férias. São praias para diferentes gostos, desde as mais populares até as menos conhecidas. Dá para relaxar em um recanto de tranquilidade ou curtir um destino mais badalado.

E para quem ainda quer aproveitar o verão com paisagens paradisíacas, fizemos uma curadoria para o Guia de Compras UOL com dez hospedagens em praias da Bahia e Pernambuco --como moramos na região, são recomendações com selo de qualidade local.



A seleção de anúncios na plataforma Airbnb inclui suítes e espaços completos. Estes últimos são ideais para quem deseja viajar em um grupo maior ou para quem prefere uma acomodação ampla para a família. Confira a lista a seguir.

Tamandaré (PE)

Apartamento com entrada à beira-mar na Praia de Tamandaré Imagem: Reprodução/ Airbnb

Esta casa à beira-mar da Praia de Tamandaré conta com dois quartos e quatro camas, uma cozinha completa, dois banheiros e acomoda confortavelmente até seis hóspedes. O local é pet-friendly, garantindo que você possa levar seus animais de estimação na viagem. Além disso, oferece acesso à internet e estacionamento gratuito para maior comodidade.

A hospedagem fica próxima ao centro da cidade, com restaurantes, pub, mercadinhos e também da praça de Tamandaré.

Reserve por R$ 270

Nota de Airbnb: 4,75

Palavras do hóspede: Casa deliciosa. Com um mar maravilhoso à frente, água calma e morna. Tem uma varanda deliciosa, ventilada e com acesso direto à praia. As camas são confortáveis, bem como as roupas de cama e banho. Ar-condicionado geladinho. Cozinha totalmente equipada, incluindo freezer e máquina de lavar, muito útil para quem fica por mais dias. (Lisiana, dezembro de 2024)

Porto de Galinhas (PE)

Suíte fica a um minuto da Praia de Porto de Galinhas Imagem: Reprodução/ Airbnb

Localizado a cerca de 59 km de Recife, Porto de Galinhas é uma das praias mais famosas de Pernambuco, conhecida por suas águas cristalinas e um centro diversificado com comércios para turistas.

A hospedagem proporciona fácil acesso à praia, a poucos metros da areia. A suíte acomoda até duas pessoas e conta com um quarto confortável, cama queen, banheiro privativo, além de comodidades como internet, televisão e ar-condicionado. Os hóspedes também podem relaxar na área de lazer, que inclui piscina e banheira de hidromassagem de uso compartilhado.

Reserve por R$ 300

Nota no Airbnb: 4,99

Palavras do hóspede: Tudo perfeito. O quarto é exatamente como nas fotos: lindo, limpo, espaçoso, aconchegante! A piscina é uma delícia e a casa fica perto de tudo. O anfitrião é muito receptivo, cortês, sempre presente, nos deu várias dicas e ajudou em tudo o que precisamos (viajamos de bicicleta). Realmente, nos sentimos em casa. (Marcia, outubro de 2022)

Praia de Maracaípe (PE)

Flat fica a sete minutos da Praia de Maracaípe e possui piscina privativa Imagem: Reprodução/ Airbnb

Próximo a Porto de Galinhas, Maracaípe é um ótimo destino para quem busca se divertir no verão, já que a tem um lindo pôr do sol e diversos restaurantes, bares e até escola de surf.

O apartamento, localizado a apenas sete minutos da Praia de Maracaípe, acomoda até quatro hóspedes e conta com um quarto, três camas e um banheiro. Promete uma cozinha completa equipada com cooktop, geladeira e micro-ondas. Além disso, os hóspedes podem aproveitar a piscina privativa.

Reserve por R$ 300

Nota do Airbnb: 4,93

Palavras do hóspede: Tranquilidade e calmaria. Pertíssimo da praia, o apartamento é aconchegante e tem todas as comodidades. Há uma área externa privada muito legal. O anfitrião foi excelente, sempre proativo e respondia rápido. Com certeza nossa estadia no apartamento tornou a experiência em Maracaípe ainda melhor. Recomendo sem nenhuma dúvida. (Antônio, outubro de 2024)

Barra Grande (BA)

Suíte disponível em Barra Grande fica em hospedaria com café da manhã incluso Imagem: Reprodução/ Airbnb

A vila de Barra Grande está localizada na Península de Maraú, na Bahia. Além das piscinas naturais, uma dica é ir até o ponto de encontro do mar com o Rio Carapitangui para assistir o pôr do sol.

Quem deseja conhecer a região pode se interessar por esta suíte disponível em uma hospedaria. O espaço oferece comodidades como ar-condicionado, frigobar e TV. Há uma piscina externa compartilhada e o café da manhã é fornecido pelo anfitrião. É possível reservar para até dois hóspedes.

Reserve por R$ 330

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: Acomodações limpas. Casal (de anfitriões) muito acolhedor. O lugar é muito bonito e de fácil acesso. Ainda oferece um café da manhã espetacular. Voltaria sempre e recomendaria milhões de vezes. (Vanderlei, janeiro de 2025)

Praia das Caletas - Paiva (PE)

Suíte faz parte de um complexo próximo a Praia das Caletas Imagem: Reprodução/ Airbnb

Para quem busca explorar o litoral pernambucano, esta suíte é bem localizada, já que fica na Praia das Caletas — e próxima da Praia do Paiva e de Itapuama. A hospedagem é recomendada para até três pessoas, tendo um quarto com cama king e um banheiro, além de uma varanda gourmet e piscina compartilhada. Permite animais de estimação.

Reserve por R$ 342

Nota do Airbnb: 4,95 estrelas

Palavras do hóspede: Esta foi a terceira vez que ficamos na Reserva do Paiva, duas delas na mesma suíte. Como sempre, tudo limpo e cuidadosamente organizado. Os funcionários são sempre atenciosos e ajudam com o que precisarmos. O espaço é simplesmente perfeito para descansar e relaxar com tranquilidade e conforto. Espero voltar mais vezes. (Ana, outubro de 2024)

Praia dos Carneiros (PE)

Visão da varanda do flat que hospeda até cinco pessoas na Praia dos Carneiros Imagem: Reprodução/ Airbnb

O flat pode ser uma opção para quem curte viajar com amigos e família, principalmente porque a Praia dos Carneiros tem ondas tranquilas para banho, centro com diversos restaurantes e a Capela de São Benedito como um dos maiores pontos turísticos.

Nessa hospedagem, é permitido até cinco hóspedes. Possui um quarto, com duas camas e ar-condicionado, além de um banheiro. Há também um sofá-cama na sala e um berço, além de televisão na sala e cozinha completa. Está localizado dentro do Carneiros Beach Resort, que fica a poucos minutos da Praia dos Carneiros.

Reserve por R$ 349

Nota no Airbnb: 4,87 estrelas

Palavras do hóspede: O apartamento é muito bom. Tem um berço para bebê, tudo muito limpinho e aconchegante. A anfitriã é muito atenciosa com seus hóspedes. O condomínio tem piscina e bar. Podemos consumir dentro da água sem se deslocar. Ao sair do condômino, você fica com o pé na areia e tem guarda-sol à disposição e cadeiras. Recomendo. (Isis, outubro de 2024)

Itacimirim (BA)

Estadia em Itacimirim, no litoral norte da Bahia, fica em condomínio com piscina, área gourmet e segurança 24 horas Imagem: Reprodução/ Airbnb

A cerca de 1h30 de carro de Salvador, fica o distrito de Itacimirim, no município de Camaçari. A região é um dos pontos de tranquilidade do litoral norte da Bahia.

Segundo o anfitrião, esta casa fica em um condomínio à beira-mar, em frente à Praia da Espera. O local conta com segurança 24 horas, piscina, parque infantil, área gourmet e garagem. É possível hospedar até quatro adultos e duas crianças.

Reserve por R$ 422

Nota no Aibnb: 4,91

Palavra do hóspede: Ótima hospedagem e ótimo anfitrião. A casa é confortável. Boa para descansar e curtir a praia. Bem localizada. O condomínio é seguro, muito tranquilo e bem cuidado. Voltaremos mais vezes. (Alan, setembro de 2024)

Praia do Forte (BA)

Apartamento em Praia do Forte tem varanda e fica localizado em condomínio Imagem: Reprodução/ Airbnb

Além da bela paisagem natural, um dos destaques da Praia do Forte (no município de Mata de São João) é o projeto Tamar, que protege tartarugas marinhas e recebe visitantes.

Este apartamento pode acomodar até seis hóspedes. O espaço fica em condomínio com piscina e acesso à praia. O local ainda tem espaço de trabalho e duas vagas de garagem.

Reserve por R$ 428

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra de hóspede: Excelente apartamento. Condomínio com ótima infraestrutura e o necessário para uma estadia confortável. Um paraíso! (...) Adoramos nossa estadia e esperamos voltar em breve. (Rodrigo, janeiro de 2025)

Imbassaí (BA)

Apartamento em Imbassaí fica em condomínio com piscina e acesso à praia Imagem: Reprodução/ Airbnb

Imbassaí é um vilarejo que também fica localizado no litoral norte da Bahia e costuma ser menos badalado de turistas do que a vizinha Praia do Forte. Uma dica para quem gosta de exercícios físicos é experimentar aulas de surf para iniciantes na região.

Esta estadia fica em frente ao ponto de encontro do rio com o mar. O condomínio tem comodidades como academia, piscina e espaço kids. É possível acomodar até seis hóspedes no total, tendo dois quartos com cama queen.

Reserve por R$ 690

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra de hóspede: Local muito bonito, localizado na beira do rio em Imbassaí, no encontro com o mar. Rio de águas tranquilas. Muitas famílias e restaurantes próximos. O anfitrião é muito atencioso e solícito. Recomendo. (Antonio Claudio, janeiro de 2025)

Morro de São Paulo (BA)

Estadia em Morro de São Paulo tem nota de 4,95 no Airbnb Imagem: Divulgação

Localizada na Ilha de Tinharé, Morro de São Paulo -- distrito do município de Cairu -- se destaca pelo charme da vila e pelas belas paisagens naturais. Dá para chegar lá por catamarã, saindo do Terminal Náutico de Salvador.



Esta casa pode acomodar até sete pessoas, de acordo com o anfitrião. Entre as vantagens, estão ofurô de madeira e área gourmet com churrasqueira.

Reserve por R$ 950

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: O apartamento é perfeito, sem defeitos. Tem uma estrutura maravilhosa, com quartos espaçosos e aconchegantes, além de uma sala ampla e uma área gourmet deslumbrante, com vista para o mar. Enfim, foi tudo top e voltaremos em breve. (Manoel, dezembro de 2024)

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.