Netanyahu embarca para Washington e garante que negociações de cessar-fogo serão retomadas

Benjamin Netanyahu embarcou para Washington neste domingo (2) e na terça-feira (4) deve retomar as negociações sobre uma segunda fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza esta semana, depois que o Hamas libertou três reféns no sábado em troca da libertação de mais de 180 palestinos mantidos em prisões israelenses. O primeiro-ministro israelense é o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com Donald Trump desde sua posse.

Antes de embarcar, Netanyahu afirmou que discutiria com Trump "a vitória contra o Hamas, o retorno de todos os nossos reféns e a luta contra o eixo iraniano em todas as suas dimensões".

Durante seu primeiro mandato, Donald Trump repetiu que Israel "nunca teve um amigo melhor na Casa Branca".

Após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, Joe Biden, então presidente dos Estados Unidos, ofereceu total apoio ao seu aliado israelense. No entanto, com o aumento do número de vítimas civis da guerra em Gaza e a insuficiente entrada de ajuda humanitária no território palestino, o ex-presidente manifestou um certo distanciamento de Israel.

Donald Trump, em poucos dias, estabeleceu uma nova estrutura, propondo "simplesmente limpar" Gaza e transferir os palestinos para lugares "mais seguros" como Egito ou Jordânia, provocando indignação internacional.

Além disso, o novo presidente americano desbloqueou a entrega a Israel de bombas de 2.000 libras (cerca de 900 quilos), que Biden havia congelado. Trump também suspendeu as sanções financeiras contra colonos israelenses acusados ??de violência contra palestinos.

Trump quer se concentrar em outras prioridades

Mas esta "visita de trabalho" também permitirá a Benjamin Netanyahu medir o preço desta relação, diante de um chefe de Estado americano adepto da lógica de transações do mundo dos negócios.

Donald Trump pretende impor um cessar-fogo no sul do Líbano entre Israel e o Hezbollah, semelhante ao assinado, após 15 meses de guerra, com o Hamas.

De acordo com especialistas, os conselheiros do presidente acreditam que novos combates no Oriente Médio o impediriam de lidar com suas prioridades mais urgentes. Em particular, a luta contra a imigração ilegal do México e a resolução da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Volta das negociações por cessar-fogo

Durante a visita de Netanyahu aos EUA, as negociações entre Israel e o Hamas sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo serão retomadas. Uma nova trégua teria o objetivo de permitir a libertação dos últimos reféns - em princípio, restam cerca de 50, vivos ou mortos - e o fim definitivo da guerra.

Na segunda-feira, Netanyahu discutirá o assunto com Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump para o Oriente Médio, que então se reunirá no final da semana com os mediadores, o primeiro-ministro do Catar e altas autoridades egípcias.

Mas parte da coalizão do governo israelense quer retomar os combates assim que a primeira fase terminar. Caso contrário, o ministro de extrema direita Bezalel Smotrich ameaça deixar o governo, o que privaria Netanyahu de maioria.

Esta situação gera uma tensão para primeiro-ministro israelense, entre o aliado americano, do qual ele não pode prescindir no plano internacional, e seus apoiadores políticos nacionais, cuja relutância está aumentando.

Se Trump pedir que ele faça concessões aos palestinos para obter a normalização entre Israel e a Arábia Saudita, Netanyahu terá que escolher entre uma relação privilegiada com o presidente americano ou manter sua coalizão.

(Com AFP)