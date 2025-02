Motta diz que anistia do 8 de janeiro será discutida com imparcialidade

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou que a proposta de anistia aos presos do 8 de janeiro será discutida em reunião de líderes nos próximos dias.

O que aconteceu

Motta afirmou que o tema será tratado "com imparcialidade". Em entrevista coletiva à imprensa da Paraíba, seu estado, o presidente da Câmara disse que a anistia é o assunto que mais divide os deputados hoje.

Esse tema é o que mais divide a Casa hoje. Temos o PL que defende a votação da anistia para os presos do 8 de janeiro, enquanto o PT defende que o assunto não seja votado. A pauta é decidida pelo presidente, com participação dos líderes. Com certeza, esse será um tema levado para essas reuniões nos próximos dias, e vamos conduzir com a maior imparcialidade possível. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Motta também disse que as chamadas "pautas de costumes" não devem ser prioridade da Câmara. "Essas pautas ideológicas, as pautas de costumes, penso eu, que não estão na prioridade do dia", disse. "Essas pautas muito mais dividem o país do que trazem benefícios imediatos", acrescentou.

Deputado assumiu a presidência da Câmara no sábado (1º). Ele foi eleito com 444 votos, derrotando Marcel Van Hattem (Novo) e Pastor Henrique Vieira (PSOL).