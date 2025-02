Tenente-coronel da PM morre com paulada na cabeça na zona oeste do Rio

Do UOL, em São Paulo

O tentente-coronel da PM Alexandre Magno Mousinho Barreto, 53 anos, foi morto na noite do sábado (1º), atingido por uma paulada na cabeça no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Policiais receberam informações de uma ocorrência de homicídio. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, policiais do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a rua Aroaqui.

Vítima era policial da reserva, segundo agentes de segurança. A equipe informou ainda que o policial foi agredido com um pedaço de madeira na cabeça. O local foi preservado, e a perícia, acionada.

Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A delegacia investiga a morte do policial. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.