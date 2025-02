Morre bispa Keila Ferreira, líder da Assembleia de Deus no Brás

Morreu neste sábado (1º) a bispa Keila Ferreira, 52, líder da Assembleia de Deus Ministério de Madureira no Brás, em São Paulo. A causa da morte ainda não foi informada.

O que aconteceu

Keila era casada com Samuel Ferreira (bispo) e tinha dois filhos. O pastor Manoel Ferreira Neto e a evangélica Marinna Ferreira, além de dois netos.

Em nota, a igreja confirmou a morte da líder religiosa. "Com enorme sentimento de pesar, lamentamos a triste notícia divulgada neste sábado e nos solidarizamos com o Bispo Samuel Ferreira, família e irmãos da AD Brás. Bispa Keila Ferreira descansou no Senhor e deixou um legado de trabalho e exemplo em tudo que dedicou à sua vida. Nossas orações em favor de toda a família neste momento de dor. Nossa esperança é que em breve, todos juntos, nos encontraremos diante da presença do nosso Deus."

Nascida em Campinas, Ferreira se formou em Direito pela Universidade Paulista e era bacharel em Teologia. Ela também é autora do livro "Melhor do que ganhar joias".

Keila Ferreira também ocupou cargos de liderança. Era a presidente da Ciben (Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional), do Corafesp (Congresso Feminino de Oração e Ação do Estado de São Paulo) e do Ideas (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social).

Conhecida pelo seu trabalho no ministério, a bispa soma mais de 320 mil seguidores no Instagram. Ela também publicava vídeos no seu canal no Youtube.

Políticos e líderes evangélicos lamentaram a morte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou o X para prestar sua homenagem à família. "É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento da bispa Keila Ferreira, uma das principais lideranças da Assembleia de Deus do Brás. Esposa do bispo Samuel Ferreira, sua partida precoce é sentida não apenas pela família, mas por toda a comunidade, a que tanto se dedicou", escreveu.

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), também foi às redes para prestar homenagens à bispa. "Recebi com pesar a notícia do falecimento da Bispa Keila Ferreira, que teve uma vida dedicada ao Senhor e compreendia bem o sacrifício de Cristo na cruz. Minha solidariedade a todos os irmãos e irmãs da Assembleia de Deus do Brás, ao Bispo Samuel, seus familiares e amigos. Que a dor vire saudade e esperança na vida com Cristo", escreveu no X.

Líder religioso e bancada evangélica lamentam morte

"Que o Deus Todo-Poderoso console o Bispo Samuel Ferreira e toda a sua família pela perda de sua estimada esposa, Bispa Keila", escreveu o pastor Silas Malafaia em rede social.

"De coração apertado venho aqui me despedir da amada @bispakeilaferreira, que nos deixou hoje. Que Deus conforte a família neste momento de dor e saudade. Recebam o meu abraço apertado", disse a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

O senador Magno Malta (PL-ES) descreveu Keila Ferreira como "Uma mulher de fé, amor e dedicação, cujo ministério impactou milhares de vidas."