Rede de óticas quer abrir 10 franquias em Portugal; já tem 3 lojas próprias

O Mercadão dos Óculos deflagrou em 2022 um plano de expansão internacional. Mas começou devagarinho: abriu três unidades próprias em Portugal, para testar a operação. Agora, quer abrir mais dez franquias no país europeu até o final do ano.

Expansão no exterior e no Brasil

Loja do Mercadão dos Óculos na cidade de Lisboa, em Portugal Imagem: Divulgação

No Brasil, a rede tem 630 franquias e outras 80 em implantação. A meta é vender mais 200 franquias até o final do ano. A expansão é nacional, mas com foco em Minas Gerais e no Nordeste. "Minas Gerais é o estado com mais municípios, e o Nordeste está com o franchising mais maduro", declara Gustavo Freitas, CEO do Mercadão dos Óculos.

Em 2022, a marca abriu três unidades próprias em Portugal. São duas lojas em Porto e uma em Lisboa. São "pilotos". "A ideia era testar o modelo de negócios no mercado europeu antes de expandir por meio de franquias", afirma Freitas. Em fevereiro, outras duas lojas próprias devem ser inauguradas em Portugal: em Vila Nova de Gaia e Braga. Futuramente, há planos de expandir para Itália e Espanha.

A empresa conquistou o Certificado de Franquia Internacional. Foi concedido pela ABF (Associação Brasileira de Franchising).

É uma certificação que reconhece a capacidade de uma rede de franquias para operar em mercados fora de seu país de origem. Ela atesta que a franquia segue padrões globais de qualidade, gestão e operação, e que possui estrutura e adaptabilidade necessárias para se expandir internacionalmente.

Gustavo Freitas, CEO do Mercadão dos Óculos

Franquia custa a partir de R$ 170 mil

O modelo de negócio é a loja de rua. O modelo super fit é para cidades de até 15 mil habitantes; o fit, para cidades de até 30 mil habitantes; e o tradicional, para municípios de médio e grande porte.

Uma franquia da marca custa a partir de R$ 170 mil. O faturamento médio mensal de uma unidade é de R$ 80 mil. O lucro médio mensal varia de 25% a 35%. Em Portugal, o custo da franquia é o mesmo, acrescido da compra de equipamentos para uma sala de consulta dentro da loja —ter oftalmologista dentro da loja é permitido em Portugal. O equipamento de optometria (que mede o grau dos óculos que a pessoa precisa usar) custa cerca de 20 mil euros.

Em 2024, a empresa faturou R$ 500 milhões. O lucro não foi divulgado.

Investimento em tecnologia

Empresa tem totem digital de visagismo. O totem tem tecnologia que analisa as características do rosto do cliente e sugere as armações que mais harmonizam com seu formato, como modelos redondos, quadrados ou ovais. A tecnologia também faz o mapeamento de visão.

O totem está presente em 70 lojas. A meta é chegar a 50% das lojas até o final do ano. O franqueado precisa alugar o equipamento (R$ 900 por mês). Freitas diz que os totens têm aumentado o ticket médio das lojas em 10% e a conversão de vendas em 20%.

Temos uma visão muito voltada para tecnologia, principalmente quando envolve melhoria na experiência do cliente. Hoje, possuímos sistema próprio, desenvolvido para atender as necessidades das nossas unidades, sistema de venda no tablet para auxiliar vendedor e o totem interativo, que usa das aplicações de visagismo para indicar as armações que mais harmonizam com o rosto do cliente.

Gustavo Freitas, CEO do Mercadão dos Óculos

Marcas próprias de lente e armação

O Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas. Tem armações e lentes de marcas próprias. A lente é a Eurolens, e as armações são Clote, Armatti, Paola Belle, MLux, Chris Flores, Dolomiti e Rizz. Os produtos são vendidos exclusivamente em lojas da empresa. Há também revenda de outras marcas. O ticket médio gira em torno de R$ 770 (armação + lente). A empresa tem fábrica própria, além de outras seis unidades fabris terceirizadas.

Para divulgar a marca, a empresa traz celebridades para suas redes sociais. Em 2024, foram 12 pessoas famosas, entre elas Claudia Raia, Betty Faria, Heloisa Périssé, Cris Vianna, Juliana Silveira, Rainer Cadete, Regiane Alves e Chris Flores.

1ª loja ao lado do mercado municipal

A empresa foi criada em 2012, em São José do Rio Preto (SP). Celso Silva, 69, abriu a primeira unidade do Mercadão dos Óculos em uma garagem alugada próxima ao mercado municipal da cidade. O nome da marca vem daí.

Era um piloto, pois queria desenvolver a ideia do mercadão de óculos, bem popular. Vi que o negócio deu certo. Em 2013, formatei o negócio para franquias.

Celso Silva, fundador do Mercadão dos Óculos

Na adolescência, Silva havia trabalhado em uma indústria óptica. Ela fabricava máquinas para a produção de armação de óculos e de lentes. Aos 23 anos, assumiu a gerência da empresa em São Paulo. Em 1980, Silva fundou sua própria distribuidora de óculos e abriu uma fábrica de armações, em São José do Rio Preto, além de importar óculos da Itália. Ele chegou a ter dez quiosques dentro de supermercados, mas o negócio não deu tanto retorno, pois só vendia óculos de sol.

Atenção ao suporte aos franqueados

Consolidação da marca no Brasil para depois testar fora. Para Davi Jerônimo, consultor de negócios do Sebrae-SP, o processo de internacionalização da empresa é muito positivo. "Ele pegou o modelo de negócio consolidado no Brasil e, só depois, colocou um pé na Europa como marca própria", afirma.

Começar por Portugal foi um acerto. "Portugal é a nossa língua-mãe, e o país tem uma população mais velha que tende a precisar usar óculos cada vez mais. Se a empresa levar um designer diferente, pode conseguir se diferenciar do mercado de lá e atrair mais público", diz.

Em outros países, a língua e a cultura local podem ser entraves. Para o consultor, a marca precisa ser trabalhada no exterior, e a empresa deve ter atenção à cultura de cada região, antes de implementar o negócio lá. Uma opção, segundo ele, é fazer parcerias com outras marcas locais. "Todo processo dentro da Europa leva certo tempo de amadurecimento. A empresa precisa entender e pesquisar bem o mercado", afirma.

Ponto de atenção ao tamanho dessa expansão. Jerônimo diz que o risco de ampliar muito a quantidade de franquias no exterior é a empresa não ter suporte suficiente para dar assistência aos franqueados. "É preciso se preparar muito antes nesse processo de internacionalização da marca", declara.