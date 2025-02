Mais funcionários da USAID são afastados enquanto administração Trump desmantela agência

Por Jonathan Landay e Andrea Shalal e Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - A administração Trump colocou em licença administrativa dezenas de funcionários da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) neste fim de semana, disseram três fontes familiarizadas com o assunto, em uma medida que se move na direção de eliminar a independência da agência e colocá-la sob o controle do Departamento de Estado.

Quase 30 funcionários de carreira no departamento de Assuntos Legislativos e Públicos da agência perderam o acesso aos seus e-mails durante a noite, disseram as fontes, elevando para perto de 100 o número total de altos funcionários da USAID afastados desde a semana passada.

Dois funcionários sênior que supervisionavam as operações de segurança da agência também foram afastados administrativamente após se recusarem a entregar documentos confidenciais aos funcionários do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Elon Musk, disse uma das fontes.

Matt Hopson, que havia sido nomeado chefe de gabinete pela administração Trump, renunciou, disseram cinco fontes familiarizadas com o assunto. Uma fonte do Congresso disse que sua renúncia ocorreu após o pessoal de segurança ser afastado. A USAID não respondeu a uma solicitação de comentário sobre Hopson.

O expurgo ocorre após mais de uma semana de caos dentro da USAID, a agência de Washington que financia bilhões de dólares em ajuda para salvar vidas globalmente. O presidente Donald Trump ordenou o congelamento de quase toda a ajuda externa dos EUA, dizendo que seu governo revisará os gastos para garantir que o dinheiro seja distribuído de acordo com sua política externa "America First".

O congelamento global da maior parte da ajuda externa dos EUA já está gerando ondas de choque em todo o mundo. Hospitais de campanha em campos de refugiados tailandeses, remoção de minas terrestres em zonas de guerra e medicamentos para tratar milhões de pessoas que sofrem de doenças como o HIV estão entre os programas sob risco de eliminação.

O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos EUA, Brian Mast, disse neste domingo que apoia a transferência da USAID para o Departamento de Estado e que precisa haver "mais comando e controle".

Questionado no programa "Face the Nation" da emissora CBS se a aprovação do Congresso era necessária ou se Trump poderia agir unilateralmente, Mast não respondeu, mas disse que uma reestruturação era necessária.

A "eliminação de pessoas em todo o Departamento de Estado e em outras agências" e o congelamento da ajuda foram "passos muito importantes e necessários para garantir que protejamos a América", disse ele.

Representantes do Departamento de Estado e da USAID não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Enquanto isso, o bilionário aliado de Trump Elon Musk continuou criticando o Departamento de Estado e a USAID em suas postagens e republicações no X neste domingo. Trump encarregou Musk de liderar um painel federal de corte de custos com amplos poderes. Autoridades do DOGE fizeram visitas frequentes à sede da USAID em Washington.

Neste domingo, Musk acusou a USAID de ser "uma organização criminosa" sem fornecer nenhuma evidência e acrescentou: "Hora de morrer".

(Reportagem de Jonathan Landay, Humeyra Pamuk, Andrea Shalal, Humeyra Pamuk e Simon Lewis na Cidade do Panamá, reportagem adicional de Susan Heavey)