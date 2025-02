Para lucrar e dominar, máfia italiana usa incêndios florestais como armas

Um estudo conduzido por uma especialista da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, relata a atuação da máfia italiana na busca por controle social e territorial a partir de incêndios provocados ilegalmente na região da Sicília, na Itália, e a conexão entre o crime organizado e incêndios florestais.

O que aconteceu

A pesquisa propõe que a máfia siciliana esteja operacionalizando os espaços rurais e urbano da região. Lauren Pearson, doutoranda no Departamento de Geografia da Universidade de Califórnia em Berkeley, é a responsável pelo estudo "Land on Fire: The Spatial Production of the Mafia ("Terra em Chamas: a Produção Espacial da Máfia, em tradução livre). Na pesquisa, Lauren relata como a atuação da máfia provoca uma transformação em sua própria estrutura organizacional e sua relação com as terras.

A configuração de incêndio florestal intencional, incêndio doloso [termo em italiano para incêndio proposital], no sul da Itália tem sido ligado a vendetas [atos de retaliação e/ou vingança entre famílias, ou clãs inimigos], disputas de terras e protestos, mas recentemente a máfia operacionalizou o fogo como uma estratégia de acumulação e de controle territorial Trecho oficial do estudo "Land on Fire: The Spatial Production of the Mafia"

A especialista analisou as temporadas de incêndios florestais entre 2021 e 2023 na Sicília. Segundo Lauren, é possível detectar "um cenário coordenado, organizado e ilegal de incêndios florestais" na região. De acordo com os dados citados por Lauren em sua pesquisa, cerca de 80% dos incêndios florestais neste período se concentraram em regiões conhecidas por ter uma "presença poderosa da máfia".

Pray for Sicily ?? #sicilia #sicily Giuro raga si respira solo fumo? non si può uscire di casa pic.twitter.com/pTla3VyUj5 -- Davide Giuffrè (@DavideGiuffre) July 25, 2023

Diferentes documentos foram utilizados como base do estudo desenvolvido por Lauren. A especialista analisou registros policiais, processos judiciais, entrevistas com moradores e estudou relatórios elaborados pelo governo italiano sobre a atuação da máfia. Para se aproximar ainda mais do tema, Lauren esteve no sul da Itália para conduzir trabalhos de campo e analisar pessoalmente a "etnografia de paisagens multissituadas" para melhor compreensão dos locais afetados pelos incêndios estudados ao longo da pesquisa.

Como a máfia italiana se beneficia de incêndios?

Segundo Lauren, os mafiosos italianos obtêm controle e benefícios econômicos a partir das queimadas. De acordo com a especialista, membros atuais da Cosa Nostra, organização criminosa que se estabeleceu no sul da Itália no século 19, aproveitam o fogo e seus estragos de forma semelhante à forma como a máfia teria atuado em cenários pós-guerra ou durante transições para ambientes mais urbanos. "Questões políticas, econômicas e sociais fazem parte do dialeto que continua produzindo um espaço mafioso. O fogo é uma nova forma de como a máfia se reproduz", explicou Lauren ao portal oficial da Universidade.

Na busca por ampliar seus territórios e colher frutos financeiros, os mafiosos aproveitam as mudanças climáticas, que assolam o sul da Itália nas temporadas de incêndios espontâneos. Além dos focos provocados pelos humanos, a região é vulnerável, também, por conta de sua localização geográfica. As altas temperaturas registradas especialmente no verão e a incidência de ventos quentes e secos fazem com que milhares de focos de incêndios sejam detectados no sul da Itália anualmente. "A dinâmica da máfia siciliana está mudando neste momento particular de alterações climáticas", disse Lauren ao portal da UC.

O uso do fogo pela máfia é uma evolução assustadora em seus métodos. É uma arma de intimidação, controle e lucro. Estão tirando proveito das vulnerabilidades provocadas pelas alterações climáticas de uma forma que nunca vimos antes Lauren Pearson ao The Economic Times

Segundo a pesquisa de Lauren, a emergência criada pelos incêndios abre espaço para os mafiosos. Ao provocar os focos, a máfia atua não só no combate aos incêndios em si, mas também na limpeza e na reconstrução necessárias. Contratos lucrativos com empresas que fornecem estes serviços são parte da estratégia para lucrar aderida pelos mafiosos. De acordo com autoridades italianas que combatem o controle da máfia, até mesmo a concessão para construção em terras queimadas podem ser uma oportunidade de lucro para os mafiosos.

De acordo com o portal do The Economic Times, a máfia aproveita as terras destruídas para intermediar projetos de energia renováveis. Segundo o jornal, acordos para a instalação de parques solares e eólicos, que têm direito ao uso de fundos governamentais, também sofrem com a interferência da máfia, que busca ter acesso aos valores destinados aos projetos de energia limpa.

Além dos lucros e do ganho de território, o fogo pode servir, ainda, como uma ferramenta de poder para perpetuar o domínio da máfia na região. Segundo Lauren, o incêndio criminoso é uma forma de "intimidação e terror" e uma declaração da máfia de que aquela terra pertence a ela.

A especialista espera que sua investigação influencie as políticas contra incêndios florestais, não só na Europa, mas mundialmente. "Na União Europeia, quero que isto [a pesquisa] influencie a política contra incêndios florestais no sul do Mediterrâneo. Nos EUA, espero ter um impacto na forma como entendemos as peculiaridades das alterações climáticas", concluiu ao portal da Universidade. "As alterações climáticas são um desafio complexo e compreender como se interligam com o crime organizado é crucial".