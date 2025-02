Lula lamenta morte de bispa da Assembleia de Deus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nota de pesar pelo falecimento da bispa Keila Ferreira, aos 52 anos. Keila era casada com o bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil e líder da Assembleia de Deus em São Paulo, e morreu neste sábado (1º).

"Com profundo pesar recebi a notícia do falecimento da bispa Keila Ferreira, uma das principais lideranças da Assembleia de Deus do Brás. Esposa do bispo Samuel Ferreira, sua partida precoce é sentida não apenas pela família, mas por toda a comunidade, a que tanto se dedicou", escreveu o presidente.

Lula destacou a trajetória da bispa como importante liderança das mulheres no meio evangélico. "A bispa Keila era uma referência de fé inabalável e amor genuíno ao próximo. Sua vida foi marcada pelo compromisso incansável em servir, inspirando muitos com seu exemplo e ensinamentos", acrescentou.