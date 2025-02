Líder da oposição da Geórgia é preso após manifestantes pró-União Europeia bloquearem rodovia

Por Felix Light

TBILISI (Reuters) - A polícia da Geórgia prendeu vários manifestantes antigoverno neste domingo, após milhares de manifestantes exigindo novas eleições parlamentares bloquearam brevemente uma rodovia nos arredores da capital Tbilisi.

Um repórter da Reuters viu três manifestantes sendo presos, incluindo Nika Melia, líder do maior partido de oposição do país, a Coalizão para a Mudança. O ex-prefeito de Tbilisi, Giorgi Ugulava, também foi preso, informou a mídia local.

Os georgianos têm se manifestado todas as noites desde novembro, quando o partido governista Sonho Georgiano disse que estava suspendendo as negociações de adesão à União Europeia até 2028, interrompendo de forma repentina um objetivo nacional de longa data.

O Sonho Georgiano se manteve no poder em uma eleição disputada em outubro que, segundo partidos de oposição, foi fraudada. O governo afirma que a votação foi justa e livre.

Os protestos haviam diminuído nas últimas semanas, mas voltaram com mais força neste domingo, quando uma multidão de milhares de pessoas se reuniu do lado de fora de um complexo comercial no extremo norte de Tbilisi e bloqueou brevemente a estrada que leva à saída da cidade.

(Reportagem de Felix Light)