Judoca Leonardo Gonçalves é prata no Grand Slam de Paris 2025

O judoca ficou neste domingo (2) com a medalha de prata no Grand Slam de Judô de Paris após a derrota na final para Dzhafar Kostoev dos Emirados Árabes Unidos. Esta foi a única conquista da delegação brasileira nesta edição da tradicional competição do circuito mundial de judô.

"Foi um ouro perdido, (a luta) estava nas minhas mãos. Estava lutando bem, mas mérito do adversário", reagiu Leonardo na saída do tatame.

O judoca fazia uma luta equilibrada com Kostoev, até levar um golpe por ippon faltando poucos segundos para o término da luta. A decepção era visível após ver escapar o título de campeão. No entanto, logo em seguida, o paulista reconheceu que subir ao pódio de Paris foi um início positivo para o novo ciclo que começa. "Essa competição veio para mostrar que estou no caminho certo, estou apto a lutar contra qualquer um", afirmou.

Com a medalha no peito, Leonardo Gonçalves, 28 anos, comentou ainda satisfação de estar fazendo história com o judô brasileiro e realizando um sonho que cultivou ao ver outros ídolos que também foram medalhistas em Paris como Leandro Guilheiro (ouro em 2010), Tiago Camilo (bronze 2010 e prata em 2011) e João Derly, campeão da Super Copa do Mundo disputada 2006, que depois se tornou Grand Slam de Paris.

"É a realização de um sonho também. Muitos garotos que estão me assistindo com certeza sonham em estar aqui daqui a alguns anos, como eu sonhei vendo o Leandro, Tiago e o João Derly. Se tornar uma inspiração para essas crianças também é motivo de muita satisfação", afirmou.

Leonardo Gonçalves, que integrou a equipe mista do Brasil que foi medalha de bronze na Olimpíada de Paris, se prepara agora para o Grand Slam de Baku de olho no maior objetivo da temporada, a participação no Mundial de Judô previsto para o mês de junho na Hungria. "É um passo de cada vez. Agora é dar continuidade ao trabalho para escrever mais histórias no judô", disse o atleta do clube Sogipa.

Antes de chegar à final, Leonardo passou pelo japonês Koki Kumasata, depois pelo ucraniano Anton Savytskiy, até vencer o português Jorge Fonseca na semifinal.

Campanha brasileira no Grand Slam

Nos dois dias de Grand Slam de Paris, o Brasil teve um total de sete atletas selecionados pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), sendo apenas duas representantes no feminino.

No primeiro dia de competição, Rafaela Silva, que mudou para a categoria até 63kg, venceu sua primeira luta, mas caiu nas oitavas de final diante da atual campeã mundial da categoria, a holandesa Joanne von Lieshout. Na mesma categoria, Nauana Silva também não passou das oitavas de final com a derrota para a japonesa Megu Danno.

No masculino, Vinícius Ardina (73kg) venceu sua primeira luta, mas disse adeus também nas oitavas de final ao ser eliminado pelo sul-coreano Donghyun Bae.

No domingo, segundo e último dia de competição, além de Leonardo Golçalves, outros três atletas lutaram no Grand Slam.

Luan Almeida (81kg) foi o primeiro a entrar em ação. O jovem de 19 anos passou por Lova Randrianasolo, de Madagascar, mas na sequência foi eliminado nas oitavas de final pelo belga Mathias Casse. Na mesma categoria, Gabriel Falcão perdeu logo na estreia para o francês Alpha Djalo.

Melhor brasileiro no ano passado na competição, com um quinto lugar, Rafael Macedo (90kg) parou logo na estreia contra o sul-corenao Kim Jonghoon.

"Não foi das minhas melhoras competições. O atleta da Coreia é forte, meu jogo não encaixou muito bem, e tenho bastante a melhorar ainda", disse o atleta após o combate.

Novo ciclo

A treinadora da seleção feminina, Andrea Berti, explicou a estratégia da CBJ de trazer um número reduzido de atletas para o Grand Slam parisiense, que marca o início da temporada e do novo ciclo olímpico para Los Angeles 2028. Em princípio, a delegação contaria também com Jéssica Pereira, que não pode participar devido a uma lesão no cotovelo.

"As atletas que participaram do ciclo (olímpico) de Paris ainda estão se recuperando, algumas das principais atletas não vieram. Achamos melhor elas se recuperarem para estarem mais bem preparadas para os próximos eventos", explica, em referência, por exemplo, ao caso de Beatriz Souza, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O desempenho de Rafaela Silva foi observado de perto pela treinadora, que explicou a mudança de categoria da campeã olímpica de 2016, que passou dos 57Kg para 63kg. "Ela foi atleta da seleção durante muitos anos em uma mesma categoria e já apresentava bastante dificuldade. Ela é a mais experiente da nossa equipe e acreditamos que ela ainda tem potencial para fazer esse ciclo", afirma Berti, destacando um trabalho com a atleta que irá envolver um planejamento técnico, físico e nutricional.

"A Rafaela está numa fase de adaptação na nova categoria e tem que ter paciência para conhecer as adversárias e chegar com boas condições nas competições para buscar as vitórias", explica.

Segundo Andrea Berti, esse primeiro ano de ciclo é de muita análise, de testar atletas novas e fazer um planejamento bem elaborado para as principais competições. "Temos que adequar os atletas novos e os que estão voltando para distribuir nos eventos, para ver quem está em melhores condições", afirma.

Uma das maiores preocupações em relação à equipe feminina é fortalecer categorias que estão carentes de atletas para competir em alto nível, como até 78kg, dominada nos últimos anos por Mayra Aguiar, Na categoria até 70kg, ainda não há uma atleta definida, segundo Berti.

"A ideia é fortalecer todas as categorias e o grupo no geral nos dois próximos anos para entrar no terceiro ano com o grupo bem definido para disputar medalhas nos próximos Jogos Olímpicos", acrescenta.

A delegação brasileira fica em Paris durante a semana para um treinamento de campo e parte dos atletas ficará na Europa até para a disputa de outra importante competição do circuito, o Grande Slam de Baku, no Azerbaijão.