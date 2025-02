Estrutura de ponte entre TO e MA que desabou é implodida; veja vídeo

A estrutura remanescente da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que desabou entre os estados de Tocantins e Maranhão, foi implodida neste domingo (2). Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento da implosão.

O que aconteceu

A ponte que ligava as cidades Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA) cedeu na manhã do dia 22 de dezembro. Três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico caíram no Rio Tocantins, mas uma análise feita na água indicou que não houve o vazamento.

Implosão foi feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) com 250 kg de explosivos. Segundo o órgão, a operação foi realizada por meio de fogo controlado, técnica que utiliza calor intenso e explosivos para fragmentar formações rochosas. A Polícia Rodoviária Federal, a Marinha do Brasil, a Defesa Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e as prefeituras de Estreito (MA) e Arguiarnópolis (TO) apoiaram a ação.

Alguns moradores de residências das duas cidades foram evacuados. O órgão informou que técnicos fizeram vistorias cautelares nas casas que estão no perímetro de segurança da implosão - que é de 2.148 m em Estreito e de 2.136 m em Aguiarnópolis.

O momento que o DNIT realiza implosão da estrutura remanescente da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226/TO/MA. pic.twitter.com/SxfpWV0KP2 -- Famosos do Maranhão (@fdmaranha0) February 2, 2025