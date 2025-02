Suspeito de integrar quadrilha que tentou desviar R$ 22 mi é preso em avião

Do UOL, em São Paulo

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em fraudes bancárias e invasões digitais foi preso neste domingo (2) em um avião no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil do Rio, o grupo criminoso tentou desviar R$ 22 milhões de uma instituição bancária.

O que aconteceu

O grupo criminoso atua em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, de acordo com a Polícia Civil. A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e pela Polícia Federal.

A Polícia Civil não informou qual é a instituição bancária e nem em que mês e ano a tentativa de desvio milionária teria ocorrido. A quadrilha teria buscado acessar a rede do banco para mandar o dinheiro para 600 contas de laranjas.

Há funcionários do banco envolvidos, segundo a investigação. Eles eram aliciados pela quadrilha, que oferecia dinheiro ou fazia ameaças para conseguir acesso ao sistema do banco.

O suspeito foi detido enquanto fazia uma conexão no Rio, em um voo que saiu do Ceará e ia para Minas. O homem estava sendo monitorado.

Doze cartões bancários foram apreendidos com o suspeito. Ele foi conduzido à prisão e poderá responder pela prática do crime de extorsão.

Outros integrantes da quadrilha foram presos. Um deles foi preso no Rio, na semana passada. Outro, em Campinas, há duas semanas, quando coagia uma funcionária da instituição bancária a fornecer seu acesso ao sistema operacional.