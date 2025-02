Gritzbach: advogado de PMs suspeitos de matarem delator tem carro alvejado

Do UOL, em São Paulo

O advogado Mauro da Costa Ribas Junior, que faz parte da defesa dos PMs suspeitos de matarem o empresário Vinicius Gritzbach, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), teve o carro alvejado na noite deste sábado (1º), em Sorocaba (SP).

O que aconteceu

Mauro foi surpreendido quando estava entrando no carro, disse ao UOL o sócio dele, o advogado Renato Soares. Cerca de três suspeitos começaram a atirar na direção do veículo para atingir o advogado.

Advogado se abaixou dentro do carro. Segundo Renato, Mauro teve apenas ferimentos no rosto por conta dos estilhaços de vidro após se proteger dos disparos.

Suspeitos fugiram. Os três homens conseguiram deixar o local, afirmou Renato.

Ataque foi tentativa de execução, mas não se sabe se há relação com o caso Gritzbach, contou Renato. "Ainda não podemos afirmar e nem descartar essa hipótese, somente quando as investigações caminharem teremos essa resposta".

Caso é investigado pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Sorocaba como tentativa de homicídio, informou a Secretaria de Segurança Pública ao UOL. "O advogado foi socorrido, medicado e liberado. O veículo foi periciado e a polícia busca imagens de câmeras de segurança que ajudem a elucidar o caso".

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Sorocaba repudiou o caso. "Este ato de violência não apenas atenta contra a vida e a integridade de um colega, mas também uma ameaça à classe e à sociedade como um todo, que depende do livre exercício da advocacia para a preservação do Estado Democrático de Direito e evidencia os problemas da segurança pública que enfrentamos.