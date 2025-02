Festa de Iemanjá em Salvador une milhares de pessoas; veja fotos

Milhares de fiéis e turistas participaram, neste domingo (2), da tradicional festa em homenagem a Iemanjá, realizada anualmente na orla de Salvador. O evento, marcado por oferendas, cortejos e manifestações culturais, reuniu devotos no bairro do Rio Vermelho.

O que aconteceu

Tradição centenária. Realizada anualmente na orla de Salvador e em dezenas de outras cidades do país, a festa em homenagem a Iemanjá atrai milhares de fiéis e admiradores. Em 2025, o evento completa 103 anos no bairro do Rio Vermelho e traz o tema "Renascer com as Águas de Iemanjá". Desde 2021, a data é reconhecida como Patrimônio Imaterial e considerada a maior celebração afrorreligiosa do Brasil.

Festa de Iemanjá praia Vermelha, em Salvador Imagem: Cleber Sandes/Folhapress

Oferendas dedicadas à orixá. Durante o ritual, fiéis vestidos de branco fizeram uma procissão até o templo dedicado à orixá, onde depositaram presentes em barcos que os levam ao mar. Perfumes, sabonetes, espelhos, bijuterias e flores, especialmente rosas brancas e amarelas, são enviados a Iemanjá.

Festa de Iemanjá praia Vermelha, em Salvador Imagem: Cleber Sandes/Folhapress

Presença do candomblé e da umbanda. A homenagem é marcada por rituais das religiões de matriz africana, que veem Iemanjá como a rainha do mar e um símbolo de fertilidade. No Brasil, a orixá é representada como uma mulher de vestido azul adornado com conchas e peixes.

Festa de Iemanjá em Salvador - BA Imagem: Romildo de Jesus/Folhapress

Significado do nome. A palavra Iemanjá deriva do iorubá "Yéyé Omó Ejá", que pode ser traduzido como "mãe cujos filhos são peixes". O nome reforça a conexão da divindade com os rios e mares.

Vista da Casa de Iemanjá, na praia do Rio Vermelho, em Salvador, cidade que comemora a Festa de Iemanjá no dia 2 de fevereiro; evento costuma reunir uma multidão de fiéis Imagem: Roberto de Oliveira/Folhapress

Música e celebração. Além das homenagens, a programação inclui eventos musicais gratuitos e privados em diversos pontos de Salvador. Entre as atrações confirmadas estão Carlinhos Brown, Jau, Filhos de Jorge, Pabllo Vittar, Alinne Rosa e Rachel Reis.