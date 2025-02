Exército israelense afirma conduzir operação 'antiterrorista' na Cisjordânia ocupada

Enquanto a atenção internacional se concentra principalmente em Gaza, o exército israelense está realizando, de forma mais discreta, a operação "Muro de Ferro" na Cisjordânia ocupada. A ofensiva, apresentada oficialmente como uma ação "antiterrorista", é vista por críticos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como uma manobra de caráter político. Segundo eles, a operação visa atender às demandas da ala de extrema direita, em um contexto de tensões crescentes na região.

O exército israelense anunciou a expansão de suas operações militares na Cisjordânia ocupada. Na última noite, diversas incursões aéreas foram realizadas, resultando, segundo um comunicado oficial, na eliminação de três supostas "células terroristas". As forças israelenses também conduzem operações terrestres no vilarejo de Tammoun, ao sul de Jenin, onde teriam descoberto esconderijos de armas, segundo Michel Paul, correspondente da RFI em Jerusalém.

Embora o governo israelense defenda que a operação é necessária para neutralizar supostas ameaças à segurança de Israel, analistas destacam que o momento da ofensiva levanta questionamentos. O foco nas cidades e vilarejos da Cisjordânia coincide com um aumento da pressão política interna, especialmente por parte de partidos ultranacionalistas que exigem uma postura mais agressiva contra a população palestina.

Relatórios locais indicam que a operação inclui incursões militares em áreas densamente povoadas, prisões em massa e confrontos com civis palestinos. Organizações de direitos humanos denunciam o uso excessivo da força e o impacto sobre a população civil, incluindo detenções arbitrárias e demolições de casas.

Confrontos e vítimas civis

O Ministério da Saúde palestino informou a morte de um homem de 73 anos, atingido por tiros disparados por soldados israelenses no campo de refugiados de Jenin, região nordeste de Tubas. Esta área é considerada um dos principais redutos da resistência palestina, abrigando diferentes facções armadas.

De acordo com o exército israelense, a operação em Tammoun, iniciada antes do amanhecer, foi estendida para cinco vilarejos da região, que já vinha registrando episódios de violência nos últimos dias. Folhetos em árabe foram distribuídos nas ruas, nos quais o exército afirma que o objetivo da ofensiva é "erradicar criminosos armados, marionetes do Irã", em uma retórica que reflete o clima de tensão e polarização no terreno.

Morte de ex-prisioneiro palestino gera controvérsia

Entre as vítimas está Abed al-Hadi Kamil, um ex-prisioneiro palestino libertado em novembro de 2023, como parte do primeiro acordo de troca de prisioneiros e reféns entre Israel e grupos palestinos. Sua morte durante a operação militar alimenta o discurso da extrema-direita israelense, que critica duramente as liberações de prisioneiros, alegando riscos de reincidência em atividades militantes.

O caso destaca uma prática controversa: desde 19 de janeiro, prisioneiros palestinos libertados estão sendo monitorados por meio de braceletes fornecidos pela administração penitenciária israelense. Os dispositivos trazem um versículo dos Salmos, em hebraico e árabe: "O povo eterno não esquece, perseguirei meus inimigos e os alcançarei."

Essa medida, vista por muitos como uma forma de pressão psicológica, tem gerado críticas, inclusive da Cruz Vermelha Internacional, que questiona sua eficácia e implicações humanitárias.

Escalada da violência e alerta internacional

Com a intensificação dos confrontos, cresce a preocupação da comunidade internacional sobre uma possível escalada do conflito na Cisjordânia, em paralelo à crise contínua em Gaza. Organizações de direitos humanos pedem moderação e o respeito às normas do direito internacional humanitário, enquanto o ciclo de violência parece longe de encontrar um desfecho.

Para os críticos de Netanyahu, "Muro de Ferro" é mais do que uma operação militar: é uma estratégia para consolidar apoio político entre seus aliados mais radicais, desviando o foco da crise em Gaza e das críticas à sua gestão da segurança nacional.

O aumento da violência na Cisjordânia também preocupa a comunidade internacional, que teme uma escalada do conflito em toda a região. Diplomatas pedem moderação e o respeito aos direitos humanos, enquanto as tensões continuam a crescer tanto em Gaza quanto na Cisjordânia.