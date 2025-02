Ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso morre em Belo Horizonte

O ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso (MDB) morreu na madrugada deste domingo (2) em Belo Horizonte, aos 86 anos.

O que aconteceu

Cardoso estava hospitalizado. Deputado federal e filho do ex-governador, Newton Cardoso Júnior (MDB) disse que o pai estava internado há alguns dias para tratar da saúde. A causa da morte não foi divulgada. O quadro clínico, segundo o filho, inspirava cuidados. Ele vinha sendo acompanhado por uma equipe de médicos.

Político tradicional de MG. Newton Cardoso foi um dos fundadores do MDB, governador de Minas Gerais, vice-governador, prefeito de Contagem, deputado federal. Ele governou o estado entre os anos 1987 e 1991.

Cardoso era advogado, administrador e empresário. Segundo o filho, ele atuou diversos setores. "Deixa um legado de grandes obras e realizações em cada parte de Minas, que jamais será esquecido", escreveu.

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que Cardoso deixou sua marca na política. "Minas Gerais se despede com pesar de Newton Cardoso, ex-governador que deixou sua marca na política", escreveu nas redes sociais. "Sua trajetória, iniciada ainda na juventude, sempre foi marcada pelo diálogo, carisma e resiliência. Nossa solidariedade à família e aos amigos nesse momento difícil."

Deputado federal por São Paulo e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi também comentou a morte do colega de legenda. "Perdemos hoje o grande Newton Cardoso, governador de Minas Gerais e fundador do partido no Estado em 1966. Newton deixa um legado de obras reconhecidas pelo povo mineiro. Também teve sucesso como prefeito e deputado federal. Meus sentimentos aos familiares".