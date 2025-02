Estrutura improvisada em cima de piscina de boate desaba no Rio

Uma estrutura montada em cima de uma piscina desabou na madrugada de sábado (1º) em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na casa noturna Espaço Fênix.

O que aconteceu

Cobertura improvisada em cima da piscina cedeu às 5h30, segundo a casa noturna. As pessoas que estavam em cima da estrutura caíram na água.

Boate diz que ninguém ficou ferido. "Não houve feridos e todos os atendimentos foram feitos de forma rápida, junto com os órgãos competentes necessários. O Samu e o Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas logo se retiraram com a ausência de feridos."

Responsáveis pela casa ainda não sabiam o que tinha acontecido. No comunicado publicado no X, antigo Twitter, boate afirmou estar "em contato com a empresa terceirizada responsável pela estrutura para entender o ocorrido". Disse ainda que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

Local sem a documentação necessária. O Corpo de Bombeiros informou que o local não conta com a documentação necessária para estar regularizado junto à Corporação.

Cena viraliza. As imagens das pessoas tentando sair da piscina foram compartilhadas nas redes sociais nas últimas horas (assista ao vídeo acima).