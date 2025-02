Empresas norte-americanas se preparam para consequências das tarifas de Trump

Para as empresas norte-americanas, o momento de "esperar para ver" sobre as tarifas acabou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma taxa de 25% sobre os produtos do Canadá e do México, juntamente com uma tarifa de 10% sobre a China, no que pode ser o estágio inicial de uma guerra comercial em grande escala, que provavelmente criará novas dores de cabeça para os executivos que vêm enfrentando custos mais altos há vários anos.

As tarifas sobre os produtos importados dos três maiores parceiros comerciais dos EUA podem afetar setores desde o de automóveis até o de bens de consumo e energia. Executivos conseguiram desviar as perguntas sobre como lidar com as tarifas antes do anúncio de sábado, e muitos queriam evitar antagonizar a Casa Branca de Trump depois que ele assumiu o cargo. Essa ausência de resposta pode não ser mais possível.

"Todos os CEOs estão perplexos com essas birras tarifárias não estratégicas que estão sendo direcionadas aos nossos aliados mais próximos em vez de adversários", disse Jeffrey Sonnenfeld, professor da Yale School of Management em New Haven, Connecticut.

Diversas empresas globais divulgarão seus resultados na próxima semana, incluindo a Amazon, a Ford Motor, a Mondelez International e a Owens-Illinois. Elas provavelmente enfrentarão uma enxurrada de perguntas sobre como planejam mitigar esses custos.

A Reuters entrou em contato com diversas empresas, mas nenhuma delas quis fazer comentários oficiais sobre as tarifas. Várias associações do setor fizeram comentários, embora algumas tenham sido mais críticas do que outras.

O sindicato U.S. Steelworkers, o maior sindicato industrial da América do Norte, criticou as tarifas de Trump sobre o Canadá, citando cerca de 1,3 trilhão de dólares em comércio entre os dois países.

"Essas tarifas não prejudicam apenas o Canadá. Elas ameaçam a estabilidade das indústrias de ambos os lados da fronteira", disse o presidente do sindicato, David McCall, em comunicado.

Fabricantes de automóveis, como a General Motors e a Toyota, poderiam transferir a produção de fábricas estrangeiras para os Estados Unidos, enquanto empresas como a gigante global do alumínio Alcoa sugeriram redirecionar as remessas para reduzir a carga tarifária.

Muitas empresas aceleraram as remessas no quarto trimestre antes do retorno de Trump ao cargo.

A compensação das tarifas é mais difícil para as empresas menores sem operações globais que precisam de peças estrangeiras. Várias empresas aeroespaciais e automobilísticas operam perto da fronteira entre os EUA e o Canadá, enquanto as refinarias dos EUA no Meio-Oeste dependem muito do petróleo bruto canadense.

As tarifas são pagas pelas empresas importadoras, não pelas nações estrangeiras, como Trump frequentemente afirma de forma errônea. Nesta semana, ele reconheceu que as tarifas causariam transtornos a curto prazo, pois os custos por vezes são repassados aos consumidores.

Trump tem buscado as tarifas como uma forma de forçar as empresas a se mudarem para os Estados Unidos. Mas isso é frustrante para as companhias que transferiram a produção para o Canadá e o México em resposta às tarifas de Trump sobre a China em seu primeiro mandato — e agora devem ser atingidas.

"Nossas montadoras americanas (...) não deveriam ter sua competitividade prejudicada por tarifas que aumentarão o custo de produção de veículos nos Estados Unidos e impedirão o investimento na força de trabalho norte-americana", disse Matt Blunt, presidente do American Automotive Policy Council, que representa a Ford Motor, a General Motors e a Stellantis.

Pesquisas mostram que tarifas mais altas geralmente levam a preços mais altos no checkout, mas o efeito exato não é claro. Especialistas disseram à Reuters que as empresas podem absorver parte ou a totalidade da carga tributária.

Tom Madrecki, vice-presidente de resiliência da cadeia de suprimentos da Consumer Brands Association, disse em um comunicado que "o setor de bens de consumo embalados apoia uma 'Política Comercial America First' estratégica que proteja os empregos americanos e mantenha alimentos, bebidas, produtos domésticos e de cuidados pessoais acessíveis".

Ele também disse, no entanto, que as tarifas podem causar preços mais altos e pediu ao México e ao Canadá que trabalhem com o presidente Trump.

Grandes lojas como o Walmart e a Target, que têm lutado para manter os preços baixos diante da inflação, podem não ser capazes de suportar os custos mais altos da cadeia de suprimentos.

As duas empresas não responderam imediatamente a pedidos de comentários, mas a National Retail Federation, que representa os maiores varejistas do país, disse que a Casa Branca deveria explorar outras formas para atingir suas metas políticas.

"Enquanto essas tarifas universais estiverem em vigor, os americanos serão forçados a pagar preços mais altos por bens de consumo de uso diário", disse David French, vice-presidente executivo de relações governamentais da NRF.

A Church & Dwight, que fabrica o detergente Arm & Hammer e os preservativos Trojan, disse que se deve se concentrar na fabricação local e em melhorias de produtividade para compensar os efeitos.

"Essas são situações voláteis, portanto, veremos quanto tempo durará e o que acontecerá", disse o CFO Rick Dierker em uma teleconferência de resultados na sexta-feira, acrescentando que eles têm a capacidade de "ser reativos quando necessário".

(Reportagem de Siddharth Cavale; reportagens adicionais de Kalea Hall e Nora Eckert em Detroit e Andrea Shalal em Washington)