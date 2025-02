Em 1ª viagem ao exterior, presidente interino da Síria visita Arábia Saudita buscando investimentos

O presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, realiza neste domingo (2) na Arábia Saudita sua primeira visita a um país estrangeiro desde que assumiu o poder, após derrubar Bashar al-Assad.

Acompanhado por seu ministro das Relações Exteriores, Assaad al-Shaibani, Sharaa foi recebido por autoridades sauditas ao desembarcar do avião, de acordo com imagens transmitidas pela televisão estatal saudita Al-Ekhbariya.

Ele deve se encontrar com o príncipe herdeiro e governante de fato do reino, Mohammed bin Salman, segundo o canal, sem especificar quando.

Mais cedo, a presidência síria publicou uma foto de Sharaa e seu ministro das Relações Exteriores a bordo do que parecia ser um avião particular, e a agência de notícias oficial da Síria, Sana, anunciou uma reunião em Riad entre "Sharaa e Shaibani e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman."

Sharaa foi nomeado presidente interino para o período de transição na Síria na quarta-feira (29), durante uma reunião a portas fechadas do Comando Geral de Operações Militares, sua coalizão de grupos islâmicos sunitas armados que derrubaram o poder dos Assad em 8 de dezembro.

Investimentos

As autoridades sírias contam com os países ricos do Golfo para financiar a reconstrução do país e ajudar a reanimar a economia na Síria, que foi sufocada por sanções internacionais e devastada por quase 14 anos de guerra civil.

Peso pesado no mundo árabe, a Arábia Saudita, uma monarquia sunita, parabenizou na quinta-feira (30) Ahmad al-Sharaa por sua nomeação e lhe desejou "sucesso e conquistas".

Ahmad al-Sharaa disse ao canal saudita Al-Arabiya no final de dezembro que o reino "certamente desempenharia um papel importante" no futuro da Síria, citando "uma grande oportunidade de investimento".

Ele revelou que nasceu na Arábia Saudita, onde seu pai trabalhava, e que passou os primeiros sete anos de sua vida no país.

Para especialistas, Riad desempenha um papel fundamental na reintegração da nova Síria ao mundo árabe e ao cenário internacional e se beneficia diretamente da estabilização da Síria pós-Assad, aumentando influência regional. O Irã foi um dos principais apoiadores de Bashar al-Assad.

Distância de Teerã

Ao distanciar Teerã da Síria, Sharaa presta um serviço estratégico à Arábia Saudita.

Embora a Arábia Saudita e o Irã tenham encerrado uma disputa de sete anos em 2023, as duas potências continuam em desacordo sobre várias questões estratégicas, incluindo a guerra no Iêmen, onde o Irã apoia os rebeldes Houthi enquanto a Arábia Saudita lidera uma coalizão de apoio às forças governamentais.

As monarquias do Golfo também acusam Teerã de interferir nos assuntos árabes.

Na quinta-feira, Damasco recebeu a visita do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, que disse esperar um governo "representando todos os componentes" da sociedade síria para "consolidar a estabilidade e avançar nos projetos de reconstrução e desenvolvimento".

Segundo Damasco, os dois países também discutiram uma "estrutura abrangente para o envolvimento bilateral na reconstrução".

Desde a queda de Bashar al-Assad, Damasco recebeu diversas delegações diplomáticas de alto escalão, tanto árabes quanto ocidentais, que vieram se encontrar com as novas autoridades sírias.

(Com AFP)