Decreto de Trump sobre cartéis abre caminho para sanções contra o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, no primeiro dia de seu mandato (20/1), um decreto que classifica cartéis e organizações criminosas transnacionais como terroristas globais. A medida pode impactar países da América Latina, abrindo precedentes para sanções econômicas, bloqueios financeiros e maior interferência diplomática e militar na região.

O que aconteceu

Trump classifica cartéis como organizações terroristas. O decreto enquadra grupos como Tren de Aragua (Venezuela) e Mara Salvatrucha (El Salvador) como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO) e Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT). A medida permite bloqueio de bens, deportações e sanções unilaterais contra esses grupos.

O texto amplia poderes de inteligência e segurança. A legislação antiterror dos EUA concede prerrogativas para ações extraterritoriais, incluindo investigações secretas, monitoramento de suspeitos e cooperação com governos aliados para operações policiais e militares.

O decreto determina que, em 14 dias, o Departamento de Estado dos EUA apresente uma lista oficial das organizações que serão classificadas como terroristas.

Brasil pode ser afetado. O decreto não menciona diretamente organizações criminosas brasileiras como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho, mas especialistas alertam que a medida abre espaço para que elas sejam enquadradas como terroristas no futuro.

Ordem executiva dá margem para sanções e restrições comerciais. Se grupos brasileiros forem incluídos na lista dos EUA, o Brasil pode sofrer bloqueios financeiros, restrições em exportações e sanções econômicas.



Como o texto não traz critérios rígidos para classificar grupos como terroristas, os EUA poderiam utilizar essa política caso isso se torne conveniente para seus interesses.

Termo ambíguo

O termo "terrorismo" é extremamente amplo no Direito Internacional e já foi utilizado em diferentes contextos políticos, explica o consultor jurídico Tarcísio Dalmaso.

Trump está se aproveitando dessa ambiguidade para extrapolar essa classificação e incluir criminosos comuns como terroristas. O decreto não especifica critérios claros para determinar quais organizações serão enquadradas dessa forma, o que torna a medida ainda mais perigosa. Isso pode ser usado para justificar pressões financeiras, sanções e até mesmo ações contra países da América Latina

Tarcísio Dalmaso, consultor jurídico

Ele destaca que a legislação antiterror dos EUA pode ser usada para congelar ativos, restringir negociações comerciais e bloquear investimentos de empresas ligadas a países que tenham organizações terroristas em seu território. Os EUA podem usar essa classificação para dificultar relações comerciais e investimentos com países que eles considerem pouco cooperativos no combate ao crime organizado.

Medida pode impactar relações entre países

O Brasil ainda não está diretamente envolvido na medida, mas pode ser afetado no futuro. Embora o PCC e o Comando Vermelho ainda não tenham o mesmo nível de atuação internacional que cartéis mexicanos, eles expandiram suas operações para países da América do Sul, como Bolívia e Paraguai.

Além disso, Trump já sinalizou em discursos que pretende endurecer as políticas contra o crime organizado transnacional, especialmente no Hemisfério Ocidental. Dalmaso lembra que Trump já usou a violência da Mara Salvatrucha (MS-13) como justificativa para políticas imigratórias mais rígidas e medidas de segurança nacional mais agressivas, o que pode indicar um possível uso do mesmo argumento contra outras organizações no futuro.

Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) Thiago Rodrigues, a inclusão de grupos como o PCC e o Comando Vermelho não dependeria exclusivamente da expansão internacional dessas facções, mas sim da conveniência geopolítica para os Estados Unidos.

Os nossos grupos [PCC e Comando Vermelho] não têm a mesma dimensão internacional nem o mesmo impacto para os interesses dos Estados Unidos. Importante é sempre ver que não é o tamanho da organização em si, mas se ela está num país ou se ela atua em regiões que podem ser mais cruciais para os EUA. Por enquanto, isso não é o caso. Mas isso abre a possibilidade de ser instrumentalizado, ou seja, ser utilizado para futuras pressões diplomáticas, militares e econômicas sobre o Brasil

Thiago Rodrigues, professor de relações internacionais da UFF



A classificação de organizações criminosas como terroristas facilita sanções, congelamento de ativos e outras formas de pressão econômica. Caso o governo americano decida que facções brasileiras estão ligadas a redes internacionais de tráfico, empresas nacionais podem ser impedidas de negociar com o mercado americano, e o Brasil pode sofrer impactos no setor de exportação, especialmente em produtos que dependem de insumos dos EUA.