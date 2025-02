Coreia do Norte critica Rubio e diz que não vai 'nunca tolerar' uma provocação dos EUA

A Coreia do Norte criticou nesta segunda-feira (noite de domingo, 2, no Brasil) o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, por chamar o país asiático de "Estado delinquente", e afirmou que nunca tolerará "nenhuma provocação" de Washington.

Trata-se da primeira crítica da Coreia do Norte à nova administração do presidente Donald Trump. "Nunca vamos tolerar nenhuma provocação dos Estados Unidos" e "tomaremos medidas vigorosas em resposta, como sempre", declarou um porta-voz do ministério das Relações Exteriores norte-coreano em um comunicado citado pela agência oficial KCNA.

Em uma entrevista recente, Rubio qualificou a Coreia do Norte e o Irã de "Estados delinquentes" dos quais "é preciso tratar".

O porta-voz norte-coreano criticou as "declarações hostis destinadas a afetar a imagem de um Estado soberano" e acrescentou que são "uma grave provocação política".

A Coreia do Norte tem sido alvo de pesadas sanções internacionais por seu programa de armas nucleares, um ponto de discórdia com os Estados Unidos há anos.

Na semana passada, a Coreia do Norte prometeu que seu programa nuclear continuará "indefinidamente".

