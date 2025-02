Copa Davis: Brasil perde nas duplas e é eliminado pela França em Orléans

Os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo entraram em quadra neste domingo (2) para enfrentar a dupla Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert com a responsabilidade de virar o placar contra a equipe francesa, vencedora dos dois primeiros jogos de simples, no sábado (1°). O duelo masculino é válido pela primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis 2025, a competição por países do tênis mundial. Na terceira partida do confronto, os donos da casa superaram de virada a dupla brasileira, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. A França avança na competição, ao vencer 3 jogos em Orléans.

Maria Paula Carvalho, enviada especial da RFI a Orléans

Rafael e Marcelo mostraram bom entrosamento, quebrando o saque dos franceses no terceiro game e dando esperanças aos torcedores brasileiros presentes ao Palais des Sports, em Orléans, no sudoeste de Paris.

Com boas jogadas de rede e um jogo consistente de fundo de quadra, a dupla impôs um ritmo forte sobre os donos da casa.

No quarto game, a França quebrou o saque do time brasileiro, igualando o placar em 2 a 2. Os franceses seguiram dominando no quinto game, com erros de saque da dupla brasileira. Matos e Melo, contudo, não pareciam dispostos a perder, buscando bolas difíceis e empatando o primeiro set em 3 a 3.

Uma sequência de 3 erros de saque do francês Herbert permitiu aos brasileiros fecharem o sétimo game.

A partida continuou com trocas de bola muito disputadas. Melo teve dificuldades com o saque, no momento da partida em que cada ponto era decisivo. A dupla brasileira passou a frente no placar e manteve o bom desempenho até o fim do primeiro set, vencido por 6 a 4.

A virada

O começo do segundo set foi bastante disputado, com belas jogadas de Bonzi. Os franceses tiveram trabalho, mas confirmaram o serviço no primeiro game. Os brasileiros continuaram com erros de saque, quando os franceses tentavam se consolidar na partida. O Brasil confirmou o serviço com Rafael Matos no saque, empatando o segundo game.

A França quebrou o saque de Marcelo Melo, fazendo 4 a 2 no segundo set. Os franceses cresceram na partida, confirmando o serviço e fechando 5 a 2, ficando a apenas um game de vencerem o segundo set. Mas numa bela jogada de Melo, o Brasil venceu o oitavo game. A França confirmou o saque, empatando o jogo: um set para cada lado.

Os brasileiros saíram na frente no terceiro e decisivo set. A França saca bem e empata. Em um game com longas trocas de bola, o Brasil confirmou o saque com Melo, passando à frente dos franceses, que empataram no quarto game, deixando tudo igual novamente. A dupla brasileira subiu à rede com belas jogadas, confirmando o saque no quinto game, depois de salvar três breakpoints.

Benjamin Bonzi e Pierre Herbert empataram em 3 a 3 no terceiro set. Com o serviço de Marcelo Melo, o Brasil venceu o sétimo game, voltando a ficar na frente. Com um belo ace de Herbert, os franceses empataram em 4 a 4.

A torcida colocou pressão na arena, empurrando os donos da casa. Os franceses quebraram o saque de Rafael Matos e venceram o quinto game, ficando muito perto da vitória. O Brasil precisava quebrar o saque dos franceses para continuar com alguma chance no torneio. Mas com uma bola fora de Melo, os franceses ganharam o terceiro set e a partida, em

Avaliação do jogo

Na coletiva de imprensa, Benjamin Bonzi elogiou a dupla brasileira. "É uma dupla que se conhece muito bem, eles são referência na Copa Davis e tivemos muita sorte de conseguir vencer, pois outros cenários eram possíveis", disse à RFI.

"Foi um jogo bem duro, quando tem jogadores assim de alto nível em quadra, a partida é decidida nos detalhes e foi o que aconteceu hoje", avaliou Rafael Matos, após a partida. "Eles acabaram jogando melhor em momentos importantes e isso fez a diferença", completou o gaúcho. "Obviamente eles são mais sacadores do que a gente, mas temos outras armas", completou Matos, dizendo estar disposto para voltar à França na próxima edição do torneio de Roland-Garros, em Paris.

Melo acredita que Pierre-Hugues Herbert foi decisivo na vitória francesa."Ele venceu todos os grand slams, em todos os pisos, é um jogador perigoso", define. "Logicamente a gente fica chateado de chegar perto de ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo erros acontecem e este foi um jogo bom", resume. "A gente tinha muita pressão nas costas, tínhamos que ganhar para dar esperanças para o Brasil, mas foi no detalhe", repete.

Aos 41 anos, Marcelo Melo ainda falou sobre ser o jogador mais experiente do grupo. "A gente não escolhe estar aqui, somos convocados e isso mostra que eu ainda estou jogando em algo nível", analisa o mineiro. "Eu tenho de Copa Davis e de ATP o que o João Fonseca tem de idade, então eu gosto de passar essa experiência para eles, pois é um privilégio eu estar tanto tempo no circuito, diz.

A dupla viaja nesta segunda-feira (3) para Dallas, nos Estados Unidos, onde disputarão o ATP 500. Depois, eles jogarão em Buenos Aires e no Rio de Janeiro.

O Brasil está fora da disputa por títulos da Copa Davis em 2025.

Com a derrota para os franceses, o Brasil não tem mais chances de disputar título na Copa Davis, cuja final acontecerá em novembro, em Bolonha, na Itália. "O coração está um pouco triste com a derrota, mas feliz de ver o Brasil tão bem representado aqui", disse à RFI o engenheiro João Vitor Lopes, que vive na França e estava entre os poucos torcedores brasileiros na arena. "Foi um jogo muito difícil, mas acho que faltou um pouco de serviço para o Brasil, enquanto os franceses sacaram muito bem", completou.

No último jogo deste domingo, o brasileiro Giovanni Matheus Pucinelli, 300º do ranking mundial, perdeu para o francês Mpetshi Perricard (30º). O quinto jogo, que ocorreria em caso de desempate, foi cancelado.