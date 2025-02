Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Do UOL, em São Paulo

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 14h55 deste domingo (2).

O que aconteceu

O tempo abafado e os elevados índices de umidade geraram áreas de instabilidade sobre a capital, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). Nas próximas horas, as instabilidades devem ganhar força e se espalhar pela cidade.

Chuvas ainda ocorrem de forma isolada. De acordo com os dados do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, as chuvas ocorrem na forma de pancadas isoladas mas que já começam a apresentar pontos de moderada intensidade na Capital paulista.

Recomendações do CGE. O órgão recomenda evitar andar em ruas alagadas, não enfrentar correntezas, ficar em lugar seguro, longe da rede elétrica e abrigado em casas ou prédios.

Ações preventivas podem ajudar

Previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil podem ser acompanhados pela internet. Os órgãos sinalizam áreas de risco pelas redes sociais e também por SMS, em alerta sonoro como o enviado aos moradores da capital em 24 de janeiro.

Prepare um kit de emergência. A Defesa Civil da cidade de São Paulo orientou que moradores em áreas de risco tivessem sempre em mãos uma mochila com água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros para situações nas quais serviços essenciais fiquem suspensos.

Mantenha documentos importantes em áreas de fácil acesso e em locais altos. A Defesa Civil também orienta que a população mantenha calhas e ralos limpos e evite jogar lixo nas ruas.