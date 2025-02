Caciques trabalharam contra candidatura feminina à presidência do Senado

Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Eliziane Gama (PSD-MA) tentaram concorrer para a Presidência do Senado. Não conseguiram sequer lançar candidatura. O UOL apurou que caciques agiram para implodir os nomes delas na disputa, ocorrida neste sábado (1).

Homens importantes do Senado trabalharam contra a bancada feminina. Eles boicotaram as candidatas dentro de seus partidos para que nenhuma ganhasse apoio e provasse ser competitiva. A lista dos que boicotaram as candidaturas das mulheres inclui Ciro Nogueira, presidente do PP, e Rodrigo Pacheco, do PSD, presidente do Senado até sábado.

Uma terceira mulher planejou disputar a presidência do Senado: Tereza Cristina (PP-MS). Mas não conseguiu lançar seu nome nem como pré-candidata. O presidente do partido dela, fechado com Davi Alcolumbre, agiu para inviabilizar a candidatura da parlamentar.

O trio de senadoras tinha o plano de oferecer a opção de uma candidatura feminina em três campos políticos. Haveria uma candidatura de centro-esquerda (Eliziane Gama), independente (Soraya Thronicke) e de direita (Tereza Cristina).

Cada uma arregimentaria votos entre parlamentares da mesma ideologia. Ao final, as que tivessem menos apoio declinariam da candidatura em favor da melhor colocada. Havia entendimento que o nome a ser escolhido seria de Eliziane Gama.

O plano foi posto em prática pouco antes da eleição municipal. No começo do segundo semestre do ano passado, Soraya e Eliziane viajaram sete estados e conversaram com 21 senadores pedindo voto. A dupla também reuniu a bancada feminina. Queriam consolidar o apoio de toda as 15 senadoras que tinham mandatos.

Contando com apoio de Pacheco, o senador Davi Alcolumbre se tornou presidente pela segunda vez Imagem: Marcos Oliveira/Agência Senado

Pacheco contra Eliziane

Pacheco, que é do mesmo partido que Eliziane, trabalhou contra o nome dela no partido. Ele é aliado de primeira hora de Davi Alcolumbre (União-AP), eleito o novo presidente do Senado no sábado.

Implodir Eliziane no PSD era primordial para a eleição de Alcolumbre. O PSD tem a maior bancada do Senado, com 15 cadeiras num total de 81. Caso Eliziane unificasse o partido e a bancada feminina, teria 30 votos e estaria perto de provocar segundo turno.

Vendo o partido dividido, Gilberto Kassab, presidente do PSD, não referendou a candidatura da senadora. Ele preferiu orientar o partido a fechar com Alcolumbre e assim garantir postos de prestígios nos próximos dois anos.

Podemos abandonou Soraya

A senadora Soraya Thronicke foi a pré-candidata que mais durou na disputa. Ela só desistiu de tentar a presidência do Senado durante a sessão de votação de sábado.

O Podemos ser presidido por uma mulher ajudou os planos de Soraya. Comandante do partido, a deputada Renata Abreu (SP) foi aliada da senadora e bancou a candidatura até o final.

Soraya disse ao UOL que desistiu porque sabe fazer contas e ser pragmática. Os colegas de partido não aderiram a sua candidatura. Percebendo que não tinha chances, a parlamentar preferiu fazer um acordo com Alcolumbre.

O presidente eleito do Senado fez promessas à bancada feminina. A avaliação é que o cumprimento dos compromissos abaixo dará mais visibilidade às parlamentares e ajudará a ter uma presidente mulher no futuro.

Senadoras reclamam de machismo

As senadoras descrevem o Senado como um ambiente controlado por homens. Soraya declarou que a agenda de igualdade de gênero não tem apelo num ambiente arraigados a práticas antigas.

Eliziane Gama afirmou que a implosão das candidaturas femininas retrata como o ambiente político trata as mulheres. Ela ressalta que o poder masculino é muito dominador e avesso a um arejamento que diminuiria o poder deles.

Aqui [Senado] é pior que na sociedade. Não tem sensibilidade às mulheres. Zero!,

Soraya Thronicke, senadora pelo Podemos-MS