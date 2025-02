BYD U8: andamos no SUV milionário que vira barco antes de estreia no Brasil

A BYD vai ampliar a oferta de veículos híbridos e elétricos no Brasil, incluindo modelos mais luxuosos e tecnológicos para roubar clientes de marcas premium como as alemãs BMW, Mercedes-Benz, Audi e Porsche.

Segundo Marcelo Albino, gerente de produto da montadora chinesa no Brasil, os planos são de unir os produtos mais luxuosos e tecnológicos sob a marca Denza, que terá rede de concessionárias própria.Z

Dentre os carros mais premium que a fabricante oriental deverá vender em nosso mercado está o SUV gigante U8, ao lado do superesportivo U9 e do sedã Z9.

A convite da BYD, a reportagem do UOL Carros foi até a China em novembro passado e, no país asiático, teve a oportunidade de conhecer o U8 de perto e até de andar nesse utilitário esportivo, com lançamento previsto no mercado brasileiro para até 2026.

O SUV já tem pelo menos um exemplar rodando no Brasil, recentemente flagrado rodando na capital paulista e que acabou viralizando nas redes sociais.

Comercializado na China com o emblema Yangwang, que designa os modelos topo de linha da BYD, o U8 é um veículo que hoje não tem um concorrente comparável em termos de características técnicas.

Custa em torno de 1,1 milhão de yuans no mercado chinês, o equivalente a cerca de R$ 890 mil na cotação atual e sem incluir os custos de importação - é um dos automóveis mais caros da China e, quando for lançado no Brasil, deverá ter preço acima de R$ 1 milhão.

A recente visita à China incluiu escala na edição de 2024 do Salão de Guangzhou, onde tive a chance de testar, em uma espécie de piscina gigante, um dos muitos "truques" do U8: a capacidade de, literalmente, navegar na água.

Gigante cheio de truques

O utilitário esportivo com 5,32 m de comprimento, 3,05 de entre-eixos e aproximadamente 2 m de largura tem especificação IP68, a mesma do iPhone, que o habilita a, literalmente, submergir a profundidades de até 2 metros durante 30 minutos sem que a água entre na cabine.

No caso do U8, ele não afunda, mas flutua - trata-se de um modo de emergência, ideal para encarar alagamentos, pois ele é um SUV todo-terreno, com suspensão pneumática, capaz de alterar o vão livre do solo e com outras aptidões para rodar longe de vias asfaltadas.

Com o modo de flutuação ativado, o "suvão" pode navegar em velocidades de até cerca de 3 km/h - as próprias rodas giram embaixo d'água e fazem a função de hélice e de leme, direcionando o veículo.

O modo de flutuação de emergência é ativado automaticamente acima de determinada profundidade da área alagada. O motor de combustão desliga (o U8 é um híbrido plug-in), a suspensão é elevada ao nível máximo, as janelas são fechadas automaticamente, o ar-condicionado muda para circulação interna e o teto solar é aberto, fornecendo uma saída de emergência.

Trata-se de um bom argumento de vendas também no ambiente urbano - que o digam moradores de metrópoles como São Paulo, que sofre com alagamentos em determinadas áreas durante chuvas mais fortes.

Outra função interessante do U8 é a capacidade de girar em torno do próprio eixo. Isso é possível pelo fato de o utilitário esportivo vir com quatro motores elétricos, um instalado em cada roda - eles podem girar em sentido oposto e com torque diferente, possibilitando esse giro em 360 graus.

Além dos motores elétricos, ele traz uma unidade 2.0 turbo a gasolina que atua como um gerador para abastecer a bateria do sistema híbrido - no caso, com capacidade de 49 kWh.

No modo 100% elétrico, a autonomia é de cerca de 180 km no ciclo chinês CLTC - com a bateria carregada e o tanque de 75 litros cheio de gasolina, o alcance total sobe para aproximadamente 1.000 km.

Os números de performance são superlativos: 1.200 cv de potência e 103,5 kgfm de torque, com aceleração de zero a 100 km/h em 3,6 segundos - notável para um veículo que pesa mais do que 3.400 kg.

O elevado peso, de acordo com Marcelo Albino, é um desafio para a BYD homologar no Brasil o U8 como carro de passeio - já que, em nosso país, veículos com PBT (Peso Bruto Total, que é o peso do próprio veículo mais a respectiva capacidade de carga) superior a 3,5 toneladas é considerado caminhão - como caminhões, inclusive, ele traz construção robusta, com carroceria separada do chassi de longarinas.

Portanto, exige condutor habilitado com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categoria C.

O U8 tem, ainda, uma versão que vem de fábrica com um drone, que vai embutido em um compartimento no teto que se abre e libera o aparelho para sobrevoar o entorno do veículo.

