Ataque israelense a carro em Gaza fere 4 palestinos; Israel diz que disparou contra veículo "suspeito"

Por Nidal al-Mughrabi e James Mackenzie

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - Pelo menos quatro palestinos ficaram feridos em um ataque israelense neste domingo contra um veículo na estrada costeira a oeste do campo de Nuseirat, na porção central da Faixa de Gaza, disseram médicos à Reuters.

Os médicos haviam dito inicialmente que um menino havia sido morto no ataque, mas depois informaram que conseguiram mantê-lo vivo.

O Exército israelense disse que uma aeronave israelense disparou contra o que os militares descreveram como um veículo suspeito que se deslocava em direção ao norte de Gaza, fora da rota de inspeção estabelecida pelo acordo de cessar-fogo.

"As IDF (Forças Armadas israelenses) estão preparadas para qualquer cenário e continuarão a tomar todas as medidas necessárias para impedir qualquer ameaça imediata aos soldados das IDF", afirmou, sem dar detalhes sobre o impacto do ataque ou quaisquer vítimas.

Vários palestinos foram mortos por fogo israelense desde que o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor no dia 19 de janeiro.

Israel afirma que suas forças abriram fogo em incidentes nos quais figuras "suspeitas", às vezes armadas, representavam um risco para as forças israelenses posicionadas em algumas áreas de Gaza, conforme estipulado pelo acordo.

O Hamas descreveu os incidentes como violações da trégua.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi, no Cairo, e James Mackenzie, em Jerusalém;)