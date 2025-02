Turista argentino é encontrado morto às margens de rio em SC

Do UOL, em São Paulo

O turista argentino Federico Bruni, 32, foi encontrado morto na manhã deste sábado (1º) em Santa Catarina. Ele estava desaparecido na cidade de São Bonifácio, na Grande Florianópolis.

O que aconteceu

O corpo de Bruni foi encontrado às margens do Rio Poncho, em uma área com muita vegetação, segundo o Corpo de Bombeiros Militar. As buscas começaram na quinta (30) quando a corporação foi acionada pela Polícia Militar.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Após a identificação do corpo, a Polícia Científica foi acionada.

A região de São Bonifácio costuma atrair turistas, mas o rio é conhecido pela força da correnteza. É uma área de vegetação densa e de difícil acesso. A comunicação no local é prejudicada.

Dentro veículo estavam seus documentos e seu celular, e ao lado do caminhão havia uma barraca armada, uma cadeira de praia e seu cachorro Imagem: Reprodução

Último contato de Federico Bruni com a família foi na segunda-feira (27). Natural de Buenos Aires, Bruni disse aos familiares que ficaria hospedado em um acampamento por três dias e que poderia ficar sem sinal. "Meu irmão nos disse na segunda-feira que ficaria três dias no acampamento para que não nos preocupássemos, pois ele não teria sinal para se comunicar", contou a irmã dele, Daniela Bruni, ao jornal argentino La Nación.

Carro, barraca e cachorro do turista foram encontrados antes. Moradores disseram aos bombeiros que o homem foi visto pela última vez na tarde de segunda-feira (27), perto da cachoeira do Sony.