Trump prepara ordem para tarifas pesadas sobre produtos do México, Canadá e China

Por David Lawder e Andrea Shalal e Jarrett Renshaw

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve assinar neste sábado uma ordem impondo novas e pesadas tarifas de 25% sobre os produtos do México e do Canadá e de 10% sobre as importações da China, o que pode afetar mais de 2,1 trilhões de dólares em comércio anual.

Trump, que trabalha de sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, neste fim de semana, disse na sexta-feira que os três principais parceiros comerciais dos EUA não tinham muito o que fazer para evitar as tarifas.

Ele estabeleceu o prazo de 1º de fevereiro para pressioná-los a tomar medidas enérgicas para interromper o fluxo de fentanil e precursores químicos da China para os EUA via México e Canadá, assim como para impedir que imigrantes ilegais cruzem as fronteiras sul e norte dos EUA.

Mas durante uma longa conversa com jornalistas na Casa Branca, Trump afastou a ideia de que suas ameaças tarifárias fossem apenas ferramentas de negociação.

"Não, não é... temos grandes déficits (comerciais), como vocês sabem, com os três países."

Ele também disse que a receita foi um fator e que as tarifas podem ser aumentadas, acrescentando: "Mas é muito dinheiro que vem para os Estados Unidos".

Trump fez referência a uma possível exclusão do petróleo do Canadá, dizendo que a taxa tarifária seria de 10%, em comparação com os 25% planejados para outras importações canadenses. No entanto, ele indicou que tarifas mais amplas sobre o petróleo e o gás natural seriam lançadas em meados de fevereiro, comentários que elevaram os preços do petróleo.

O petróleo bruto é a principal importação dos EUA do Canadá, chegando a quase 100 bilhões de dólares em 2023, de acordo com dados do U.S. Census Bureau.

