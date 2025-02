Trump celebra libertação de americanos detidos na Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou o retorno de seis norte-americanos ao país. Eles estavam detidos na Venezuela.

O que aconteceu

Trump usou a rede social X para comentar o caso na sexta-feira (31). Richard Grenell foi enviado pelo presidente para se reunir com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas.

Acabamos de ser informados que estamos trazendo seis reféns da Venezuela. Obrigado ao Ric Grenell e a toda minha equipe. Excelente trabalho!

Donald Trump em publicação no X

Missão na América do Sul. Autoridades do governo Trump haviam dito que uma das principais tarefas de Grenell na visita era a libertação dos norte-americanos detidos no país.

Grenell publicou uma imagem dos homens na volta ao país neste sábado (1º). "Estamos em casa. Deus abençoe esses americanos", escreveu.

We are home.



God bless these Americans. pic.twitter.com/L36mNkvEom -- Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025

O governo da Venezuela libertou dezenas de prisioneiros em 2023, incluindo 10 norte-americanos, após meses de negociações. Em contrapartida, os EUA libertaram um aliado próximo de Maduro.

Maduro defende "novo começo" com os EUA. O mandatário propôs "um novo começo nas relações bilaterais" após a reunião com o enviado especial Richard Grenell, que também contou com a participação da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e do chefe do Parlamento, Jorge Rodríguez.