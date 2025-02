Trem da CPTM é atingido por deslizamento de terra após temporal em SP

Um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas que caíram no estado de São Paulo neste sábado, 1, provocou o descarrilamento de um trem da CPTM na Linha 7-Rubi, perto da estação Botujuru, em Campo Limpo, na região metropolitana.

O trem estava iniciando a operação, ainda sem passageiros. O maquinista foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e passa bem.

A equipe de manutenção tenta retirar a composição do local, o que paralisa a circulação entre as estações Francisco Morato e Botujuru. O trecho entre Franco da Rocha e Francisco Morato foi liberado para circulação às 10h55.

O deslizamento foi ocasionado pelas fortes chuvas que caíram nesta madrugada no estado de São Paulo. Na capital, a Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade, amanheceu com alagamentos intransitáveis em diversos pontos, em ambos os sentidos, na manhã deste sábado, 1º de fevereiro.

Conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), ao todo, são oito pontos de alagamento em pistas da Marginal Tietê.

A Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos nesta sexta, com alerta severo para chuva - emitido novamente no sistema broadcast da Defesa Civil do Estado, que envia notificação aos celulares que estão no perímetro de risco.